Polski siatkarz: "Proszę mi nie zadawać takich pytań"

- Czy przed turniejem wziąłbyś srebro w ciemno? - zapytał jeden z dziennikarzy schodzącego do szatni Aleksandra Śliwkę .

- Nie wiem, proszę mi nie zadawać takich pytań. Jesteśmy srebrnymi medalistami. Przed turniejem chcieliśmy wygrać każde spotkanie na które wychodziliśmy. Chcieliśmy dać kibicom radość i sobie radość - z grania w siatkówkę. Kończymy z medalem. Myślę, że nie jest źle, w kolejnych dniach z pewnością będziemy to analizować - odparł siatkarz.

Stres, ekscytacja, radość z gry

Schodząc do szatni zawodnik miał marsową minę. - Na razie przeważa uczucie rozczarowania, ale myślę, że w kolejnych dniach zdamy sobie sprawę, że ten medal to kawał ciężkiej pracy . Wiele dobrych i bardzo dobrych spotkań w tym turnieju za nami. Najważniejsze, że uczyniliśmy progres jako drużyna i ten trend chcemy utrzymać w kolejnych miesiącach - mówił Śliwka.

Teraz wracamy do klubów, najważniejsze będzie zdrowie praca nad formą. Jeśli dostanę kolejne powołanie do reprezentacji będę chciał pracować nad wszystkimi elementami siatkówki, nad sferą mentalną i fizyczną. Mam nadzieję, że przyniesie to efekty w postaci kolejnych medali. Mieszają się różne uczucia grając przed tak wspaniałą publicznością tak ważny turniej. Jest stres, ale i jest ekscytacja, radość z gry - podkreślał zawodnik.