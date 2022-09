Polski siatkarz odpowiedział krytykom? "Najważniejsze, by nie robić szumu"

Aleksander Śliwka: Najważniejsze, by nie robić z tego tragedii ani szumu

- W sporcie są wzloty i upadki. Każdy sportowiec potwierdzi, że czasem gra lepszy, a czasem gorszy mecz. Najważniejsze, by nie robić z tego tragedii ani wielkiego szumu . Ja do tego tak podchodzę - przekonuje przyjmujący, który w 2018 roku sięgnął z kadrą prowadzoną przez Vitala Heynena po mistrzostwo świata.

I podkreśla, że nie brakuje mu wiary we własne umiejętności. - Oczywiście zdarza się słabszy mecz. Ważne, by wyjść na następny z pewnością siebie i wiarą, by wiedzieć, że jest się w stanie grać bardzo dobrze. Ja o tym wiem, drużyna mi ufa, trener we mnie wierzy. Najważniejsi są ludzie wewnątrz drużyny. Każdy z nas szanuje, zna wartość kolegi z boiska. To najważniejsza wartość, jaką mamy - uważa Śliwka.