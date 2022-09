Polski siatkarz o wewnętrznych grach kadry. “Starzy dostają łomot”

Mistrzostwa świata w siatkówce. "Młodzi troszkę oszukują"

28-letni środkowy należy do tych zawodników w polskiej kadrze, którzy nie udzielają się przesadnie w mediach społecznościowych. Dość rzadko udziela również długich wywiadów. Tym razem opowiada jednak co nieco o tym, jak polscy zawodnicy spędzają czas w trakcie turnieju.

- W tej grze to akurat nam nie idzie... Starzy dostają łomot od młodych - śmieje się Bieniek. - A ja mam przyjemność być w zespole starszych. To nie jest taki typowy bager [nazwa gry- przyp.red.], bo tam odbija się palcami. Młodzi rzucają piłką, troszkę oszukują. Dlatego nam nie poszło. Ale to też fajne, jakiś element rywalizacji przed treningiem, nakręcenia się.

Mateusz Bieniek: Młodych jest bardzo dużo, walczą o swoje

- Na pewno zmieniło coś w moim życiu. To był pierwszy medal z kadrą w seniorskiej siatkówce. Wcześniej mieliśmy brąz w Pucharze Świata, ale on nie był nic wart, bo nie dawał kwalifikacji olimpijskiej. To mistrzostwo świata, po moich trzech latach w kadrze, wreszcie było jakimś sukcesem. To mi pomogło, odblokowało głowę. Sukcesy pomagają - podkreśla Bieniek.