Polska znów wygra mistrzostwa świata? "Spełnia wszystkie warunki"

Polska zdobyła tym elementem aż 13 punktów . To powtórka z najlepszego pod tym względem występu w tym sezonie. Tyle samo razy “biało-czerwoni" blokowali Słoweńców w Lidze Narodów, ale wtedy potrzebowali do tego czterech, a nie trzech setów. Bywały jednak również mecze, w których blokowali rywali tylko dwa, trzy razy.

Nikola Grbić o Leonie: Chcieliśmy wyciszyć dyskusje

Polscy siatkarze z Iranem wyglądali zdecydowanie bardziej świeżo niż przed tygodniem z Ukrainą, gdy przystąpili do meczu po serii ciężkich treningów. Z kadry popłynęły też sygnały uspokajające atmosferę wokół Wilfredo Leona , który po skreśleniu z kadry na mundial zaczął wrzucać do mediów społecznościowych wymowne filmiki z treningów. Przed startem memoriału pojawił się w Krakowie, a PZPS zamieścił zdjęcie z jego spotkania z trenerami .

- Przyjechał przywitać się ze wszystkimi, teraz wybiera się do Perugii. Chcieliśmy pokazać to wszystkim, by wyciszyć trochę wszystkie dyskusje, które się pojawiały. A nic się nie dzieje. On zrozumiał wszystko, nie ma nad czym dyskutować. Nie ma żadnych sensacji, wszystko jest w porządku - tłumaczy Grbić.