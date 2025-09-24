Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska w półfinale MŚ, Turcy od razu komentują. Nie brakuje kontrowersji

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Świetnie podczas mistrzostw świata spisują się siatkarze reprezentacji Polski. Tym razem w ćwierćfinale w trzech setach pokonali Turcję i zameldowali się w strefie medalowej zmagań. Mimo odpadnięcia z turnieju rywale zdecydowanie mogą się cieszyć, bowiem pierwszy raz w historii doszli do aż 1/4 finału. W podobnym kontekście piszą tamtejsze media. Wskazują jednak też na pewne decyzje sędziów.

Siatkarze reprezentacji Turcji
Siatkarze reprezentacji Turcjivolleyball worldmateriały prasowe

Po raz czwarty z rzędu siatkarska reprezentacja Polski mężczyzn zameldowała się w strefie medalowej mistrzostw świata. W tegorocznym turnieju dokonali tego po wyeliminowaniu w ćwierćfinale małej rewelacji turnieju, Turcji. Kadra prowadzona przez Slobodana Kovaca uległa bez swojej największej gwiazdy, Efe Mandiraciego 0:3 i zakończyła zmagania.

Mimo to turniej na Filipinach musi uznać za bardzo udany, bowiem pierwszy raz w historii doszła tak daleko w tym czempionacie. Podkreślają to tamtejsze media, które wprost nazywają spotkanie z Polską, jako historyczny moment, a także początek nowej ery tureckiej siatkówki mężczyzn.

- Spotkanie przejdzie do historii jako moment, w którym nazwa naszej reprezentacji została wypisana złotymi literami, niezależnie od wyniku. To nie był zwykły mecz, to był początek nowej ery - piszę serwis kocaelitv.com.tr.

    Podobnie mecz opisał serwis turkiyegazetesi.com.tr, który wskazuje, że bez dwóch zdań jest to największy sukces w historii.

    - Polska wygrała mecz 3:0 i w półfinale zmierzy się z Włochami. Turcja, która odpadła z mistrzostw świata, odniosła największy sukces w historii - napisano.

    Tureckie media wspominają o sędziach. Historia, to nie wszystko

    Polacy przez większość spotkania kontrolowali przebieg rywalizacji. Trochę nerwowo było pod koniec drugiego seta, lecz podopieczni Nikoli Grbicia dawała sobie radę, co zaznacza portal aksiyon.com.tr.

    - Przez cały mecz Polska wyróżniała się skutecznością w ataku i bezbłędną grą, zwłaszcza w końcówkach setów. Turcja, choć od czasu do czasu próbowała odrabiać straty, nie potrafiła odwrócić losów partii - czytamy.

      W nieco innym kontekście piszę milliyet.com.tr. Ten portal jasno wskazuje na kontrowersje związane z decyzjami sędziowskimi, które miały być krzywdzące dla Turków.

      - Decyzje sędziowskie w pierwszym i drugim secie były kontrowersyjne. W połowie drugiego seta ostro Turcy protestowali, gdy Polska otrzymała punkt. Pomimo sprzeciwów, decyzja pozostała niezmieniona - wskazano.

      W półfinale reprezentacja Polski zmierzy się z Włochami. Spotkanie to zaplanowane jest na sobotę, 27 września. Mecze o 3. i 1. miejsce odbędą się w niedzielę, 28 września.

      Zawodnicy reprezentacji Polski w siatkówce świętują zdobycie punktu podczas meczu, tworząc zwartą grupę na środku boiska, ubrani w sportowe stroje w biało-czerwonych barwach, widoczny jest także libero w zielonym stroju
      Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe
      Polski siatkarz w biało-czerwonym stroju z numerem 6 wyraża silne emocje podczas meczu, wokół niego koledzy z drużyny, jeden w zielonej koszulce z nazwiskiem Popiwczak i numerem 3, wszyscy skupieni na grze, w tle siatka i rozmyta publiczność.
      Polscy siatkarze zameldowali się w półfinale mistrzostw światavolleyball worldmateriały prasowe
      Grupa siatkarzy ubranych w czerwone stroje sportowe stoi na boisku, zawodnicy przygotowują się do akcji lub omawiają strategię, w tle siatka do siatkówki oraz fragment hali sportowej.
      Siatkarze reprezentacji TurcjiVolleyballWorldmateriały prasowe

