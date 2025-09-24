Polska w półfinale MŚ, Turcy od razu komentują. Nie brakuje kontrowersji

Mimo to turniej na Filipinach musi uznać za bardzo udany, bowiem pierwszy raz w historii doszła tak daleko w tym czempionacie. Podkreślają to tamtejsze media, które wprost nazywają spotkanie z Polską, jako historyczny moment, a także początek nowej ery tureckiej siatkówki mężczyzn.

- Spotkanie przejdzie do historii jako moment, w którym nazwa naszej reprezentacji została wypisana złotymi literami, niezależnie od wyniku. To nie był zwykły mecz, to był początek nowej ery - piszę serwis kocaelitv.com.tr.

Podobnie mecz opisał serwis turkiyegazetesi.com.tr, który wskazuje, że bez dwóch zdań jest to największy sukces w historii.

- Polska wygrała mecz 3:0 i w półfinale zmierzy się z Włochami. Turcja, która odpadła z mistrzostw świata, odniosła największy sukces w historii - napisano.

Tureckie media wspominają o sędziach. Historia, to nie wszystko

Polacy przez większość spotkania kontrolowali przebieg rywalizacji. Trochę nerwowo było pod koniec drugiego seta, lecz podopieczni Nikoli Grbicia dawała sobie radę, co zaznacza portal aksiyon.com.tr.

- Przez cały mecz Polska wyróżniała się skutecznością w ataku i bezbłędną grą, zwłaszcza w końcówkach setów. Turcja, choć od czasu do czasu próbowała odrabiać straty, nie potrafiła odwrócić losów partii - czytamy.

W nieco innym kontekście piszę milliyet.com.tr. Ten portal jasno wskazuje na kontrowersje związane z decyzjami sędziowskimi, które miały być krzywdzące dla Turków.

- Decyzje sędziowskie w pierwszym i drugim secie były kontrowersyjne. W połowie drugiego seta ostro Turcy protestowali, gdy Polska otrzymała punkt. Pomimo sprzeciwów, decyzja pozostała niezmieniona - wskazano.

W półfinale reprezentacja Polski zmierzy się z Włochami. Spotkanie to zaplanowane jest na sobotę, 27 września. Mecze o 3. i 1. miejsce odbędą się w niedzielę, 28 września.

