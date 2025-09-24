Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska w półfinale MŚ. Jest dodatkowa nagroda. FIVB już ogłosiło

Siatkarze reprezentacji Polski kolejny raz wyśmienicie spisali się na turnieju mistrzostw świata. Tym razem w trzech setach rozprawili się z Turcją, dzięki czemu zameldowali się w strefie medalowej zmagań. Wygrana to jednak nie wszystko, bowiem spotkanie miało także dodatkową wagę, punkty do rankingu FIVB. "Biało-Czerwoni" zyskali ważne "oczka", które pozwalają utrzymać wysoką przewagę nad drugimi w zestawieniu Włochami.

Siatkarze reprezentacji Polski
Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe

Wspaniale podczas trwających na Filipinach mistrzostw świata radzą sobie siatkarze reprezentacji Polski. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia dąży od zwycięstwa do zwycięstwa. W fazie grupowej 3:0 pokonała Rumunię i Katar, a na koniec 3:1 rozprawiła się z Holandią. W ten sposób z pierwszego miejsca awansowała do fazy pucharowej.

W 1/8 finału Polacy zmierzyli się z Kanadą. Spotkanie nie sprawiło jednak żadnej niespodzianki, a wygrana 3:1 naszych graczy spowodowała, że zameldowali się już w ćwierćfinale. Rywalem okazała się kadra Turcji, mała rewelacja turnieju. Niestety dla nich na mecz Polską z powodów zdrowotnych dostępny nie był Efe Mandiraci, jeden z liderów zespołu.

    Kadra Grbicia doskonale wykorzystała ten fakt i zwyciężyła 3:0. Tym samym awansowała do strefy medalowej kolejny raz. Wygrana z Turcją, to nie wszystko. Rywalizacja toczyła się także o punkty do rankingu FIVB, gdzie Polska znacznie prowadzi.

    Polska znów zwycięska, ważne punkty zdobyte

    Wygrana 3:0 pozwoliła drużynie zdobyć 2,95 punktu, dzięki czemu powiększyła swój dotychczasowy dorobek do aż 406,07 pkt. Drudzy w zestawieniu, Włosi na swoim koncie mają 367,99 pkt, co oznacza, że ich strata wynosi aż 38,08 pkt.

    Co ciekawe, w przypadku ewentualnej porażki "Biało-Czerwoni" mogliby stracić od 15,8 do aż 22,05 pkt. Poza naszą reprezentacją i kadrą Ferdinando De Giorgiego na podium plasują się także Brazylijczycy, którzy mają 338,40 pkt.

      Na trzeciej lokacie może jednak dojść do zmian, bowiem niecałe dwa "oczka" straty mają Stany Zjednoczone. Zespół z Ameryki Północnej w ćwierćfinale zmierzy się z Bułgarią, a Brazylia odpadła z mistrzostw już na etapie fazy grupowej.

      Polska w półfinale zmierzy się z obrońcami tytułu, Włochami. Spotkanie to zaplanowane jest na sobotę, 27 września. Mecze o 3. i 1. miejsce odbędą się w niedzielę, 28 września.

      Polski siatkarz wyskakuje nad siatką do ataku, trzej tureccy zawodnicy próbują go zablokować, a na tle parkietu i niebieskiego boiska widać elementy rywalizacji sportowej.
      Kamil Semeniuk w ataku w czasie meczu Polska - TurcjaVolleyballWorldmateriały prasowe
      Zawodnik w czerwonym stroju próbuje przebić piłkę przez blok dwóch siatkarzy w białych koszulkach, wszyscy skoncentrowani na akcji tuż przy siatce, w tle jasna podłoga sportowej hali.
      Blok był mocnym elementem polskich siatkarzy w meczu z TurcjąVolleyballWorldmateriały prasowe
      Grupa siatkarzy w sportowych strojach w trakcie świętowania punktu na parkiecie, zawodnicy stoją blisko siebie z uniesionymi rękami, dominują barwy bieli i czerwieni oraz zielone stroje libero
      MŚ siatkarzy. Polska pokonała TurcjęVolleyballWorldmateriały prasowe

