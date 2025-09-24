Polska w półfinale MŚ. Jest dodatkowa nagroda. FIVB już ogłosiło

Wspaniale podczas trwających na Filipinach mistrzostw świata radzą sobie siatkarze reprezentacji Polski. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia dąży od zwycięstwa do zwycięstwa. W fazie grupowej 3:0 pokonała Rumunię i Katar, a na koniec 3:1 rozprawiła się z Holandią. W ten sposób z pierwszego miejsca awansowała do fazy pucharowej.

W 1/8 finału Polacy zmierzyli się z Kanadą. Spotkanie nie sprawiło jednak żadnej niespodzianki, a wygrana 3:1 naszych graczy spowodowała, że zameldowali się już w ćwierćfinale. Rywalem okazała się kadra Turcji, mała rewelacja turnieju. Niestety dla nich na mecz Polską z powodów zdrowotnych dostępny nie był Efe Mandiraci, jeden z liderów zespołu.

Kadra Grbicia doskonale wykorzystała ten fakt i zwyciężyła 3:0. Tym samym awansowała do strefy medalowej kolejny raz. Wygrana z Turcją, to nie wszystko. Rywalizacja toczyła się także o punkty do rankingu FIVB, gdzie Polska znacznie prowadzi.

Polska znów zwycięska, ważne punkty zdobyte

Wygrana 3:0 pozwoliła drużynie zdobyć 2,95 punktu, dzięki czemu powiększyła swój dotychczasowy dorobek do aż 406,07 pkt. Drudzy w zestawieniu, Włosi na swoim koncie mają 367,99 pkt, co oznacza, że ich strata wynosi aż 38,08 pkt.

Co ciekawe, w przypadku ewentualnej porażki "Biało-Czerwoni" mogliby stracić od 15,8 do aż 22,05 pkt. Poza naszą reprezentacją i kadrą Ferdinando De Giorgiego na podium plasują się także Brazylijczycy, którzy mają 338,40 pkt.

Na trzeciej lokacie może jednak dojść do zmian, bowiem niecałe dwa "oczka" straty mają Stany Zjednoczone. Zespół z Ameryki Północnej w ćwierćfinale zmierzy się z Bułgarią, a Brazylia odpadła z mistrzostw już na etapie fazy grupowej.

Polska w półfinale zmierzy się z obrońcami tytułu, Włochami. Spotkanie to zaplanowane jest na sobotę, 27 września. Mecze o 3. i 1. miejsce odbędą się w niedzielę, 28 września.

Kamil Semeniuk w ataku w czasie meczu Polska - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe

Blok był mocnym elementem polskich siatkarzy w meczu z Turcją VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarzy. Polska pokonała Turcję VolleyballWorld materiały prasowe