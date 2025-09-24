Polska - Turcja. Siatkówka. Mecz siatkarzy na żywo, transmisja, wynik

Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy Polska - Turcja zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Turcja. Siatkówka. Mecz ćwierćfinału mistrzostw świata siatkarzy. Relacja live, wynik

Polscy siatkarze świetnie radzą sobie na tegorocznych mistrzostwach świata. W dotychczasowych czterech spotkaniach nasz zespół stracił tylko dwa sety. Jednego w meczu 1/8 finału z Kanadą, którą Polacy pokonali rzecz jasna 3:1.

W ćwierćfinale MŚ przyjdzie im zmierzyć się z Turcją. Ekipa znad Bosforu w 1/8 finału zagrała z Holandią i pokonała ją dokładnie w takim samym stosunku, jak Polacy w fazie grupowej, czyli 3:1.

Ostatnie dwa spotkania Polaków z Turcją były bardzo jednostronne. Zarówno w tym, jak i w poprzednim sezonie Biało-Czerwoni zwyciężali 3:0. Były to pierwsze bezpośrednie starcia tych reprezentacji od 2016 roku. Reprezentacja Polski będzie zatem wyraźnym faworytem tej rywalizacji.

