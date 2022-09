Polska siatkówka może naznaczyć epokę. Czas na ostatni krok

Polscy siatkarze zagrają dziś w katowickim Spodku o trzecie z rzędu mistrzostwo świata. W ten sposób mogą naznaczyć siatkarską epokę, jak wcześniej Włosi i Brazylijczycy. - Najważniejsze jest podejście do meczu. Rywale wyjdą na boisko z nożem w zębach - ocenia Nikola Grbić, trener “biało-czerwonych”. - To Polska jest faworytem - kontruje Ferdinando De Giorgi, szkoleniowiec rywali. Mecz Polska - Włochy dziś o godz. 21, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.