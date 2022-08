Polska może otrzymać mundialowy puchar na własność. FIVB rozważa taki scenariusz

Pojawił się pomysł, by w przypadku kolejnego sukcesu "Biało-Czerwonych" trofeum przyznawane najlepszej ekipie globu zostało wręczone Polakom na własność . Czy to realny scenariusz?

FIVB uhonoruje Polaków? Sebastian Świderski: Dostaliśmy miękką deklarację

- Mam taką nadzieję. Dostaliśmy miękką deklarację, że FIVB się zastanowi. Podobno padło to na kongresie. Z naszej strony na pewno takie zapytanie zostanie skierowane do światowych władz, jeśli Polacy po raz trzeci zdobędą złoto - mówi w rozmowie z TVP Sport prezes PZPS, Sebastian Świderski .

Po dwóch meczach fazy grupowej polski zespół ma już pewny udział w 1/8 finału. To efekt zwycięstw be straty seta nad Bułgarią i Meksykiem. Na zamknięcie tego etapu rywalizacji podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się jeszcze we wtorek ze Stanami Zjednoczonymi.