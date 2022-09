Polska może osiągnąć niezwykły sukces i wyjść na czoło listy wszech czasów

Smak złotego medalu mistrzostw świata siatkarzy Polacy poznali już trzykrotnie, z czego raz na turnieju we własnych halach. Miało to miejsce w 2014 roku, gdy biało-czerwoni zdetronizowali Brazylię. Dołożyli do tego tytuł w 2018 roku na parkietach włoskich i bułgarskich, co oznacza że teraz staja przed szansą zdobycia trzeciego mistrzostwa świata z rzędu. A taka sztuka udawała się dotąd nielicznym.