Polska czeka na Włochów, nagle taki widok. Liczono na to od dawna

Już tylko cztery spotkania pozostały do końca najważniejszego turnieju aktualnego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostw świata. Są to dwa półfinały oraz spotkania o 3. i 1. miejsce. W gronie drużyn, które powalczą o medale nie zabrakło reprezentacji Polski, która świetnie spisuję się na Filipinach.

Podopieczni Nikoli Grbicia po dobrej fazie grupowej przystąpiła do rywalizacji w fazie pucharowej. W 1/8 finału pokonali 3:1 Kanadę, a w ćwierćfinale zmagań bez większych problemów zwyciężyli 3:0 z Turcją. W ten sposób po raz czwarty z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce tej imprezy.

Poza "Biało-Czerwonymi" w 1/2 znaleźli się także obrońcy tytułu, Włosi. Kadra Ferdinando De Giorgiego w spotkaniu o półfinał zaprezentowała się bardzo dobrze i pokonała 3:0 Belgów. Do wspomnianych drużyn w czwartek dołączyli Czesi i Bułgarzy.

Nasi sąsiedzi nieoczekiwanie pokonali Iran 3:1, a kadra Gianlorenzo Blenginiego po wyśmienitym meczu wygrała ze Stanami Zjedonoczymi 3:2. Co ciekawe, rywalizacja ta zgromadziła na trybunach hali w Manili ponad 10 tysięcy widzów. Jest to drugi taki przypadek podczas tych mistrzostw, gdy na meczu zjawia się taka ilość kibiców.

Organizatorzy próbują, wreszcie nadszedł efekt

Taka liczba widzów poza fenomenalnym widowiskiem mogła pojawić się na meczu także w powodów działań organizatorów. W końcu ceny biletów na starcie turnieju wynosiły niemal całe miesięczne wynagrodzenie Filipińczyków, a aktualnie na wszystkie spotkania, w tym finałowe kwota, jaką trzeba zapłacić jest o 50 proc. mniejsza od pierwotnej.

Obydwa mecze półfinałowe odbędą się w sobotę, 27 września. Najpierw o finał zawalczą Czesi i Bułgarzy (godz. 8:30). O 12:30 polskiego czasu do gry przystąpią Polacy i Włosi. Mecze o 3. i 1. miejsce zaplanowane są na niedzielę, 28 września.

