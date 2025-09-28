Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska chwila triumfu na siatkarskim mundialu. Decyzja zapadła już po finale

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Polscy siatkarze nie odzyskali na Filipinach tytułu mistrza świata, ale po przegranym finale mieli krótką chwilę triumfu. Do turniejowej Drużyny Marzeń wybrany został Jakub Kochanowski. To jedyny przedstawiciel naszego zespołu wyróżniony w taki sposób. Aż cztery miejsca w Dream Teamie obsadzili Włosi, którzy obronili złoto wywalczone przed trzema laty w Katowicach.

Jakub Kochanowski (z lewej) i Bartosz Kurek to jedyni polscy siatkarze, którzy na MŚ sięgali po medale w każdym kolorze
Jakub Kochanowski (z lewej) i Bartosz Kurek to jedyni polscy siatkarze, którzy na MŚ sięgali po medale w każdym kolorzeSHERWIN VARDELEONAFP

Sobotni mecz Polaków z Włochami zgodnie okrzyknięto przedwczesnym finałem MŚ. Bez kontuzjowanego Bartosza Kurka nasza ekipa nie była w stanie postawić się obrońcom tytułu. Porażka 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) odarła nas ze złudzeń.

"Biało-Czerwoni" nie zrewanżowali się zatem Italii za porażkę w finale poprzednich MŚ. Na pocieszenie został im bój o brązowy medal. Stanęli na wysokości zadania, pokonując Czechów (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).

Kochanowski w Drużynie Marzeń. Czy zasłużył? Polscy kibice lekko skonsternowani

Po niedzielnym finale, w którym Włochy wygrały z Bułgarią 3:1, ogłoszono turniejową Drużynę Marzeń. Znalazł się w niej jeden Polak. Najlepszym środkowym imprezy uznano Jakuba Kochanowskiego (53 punkty, w tym 12 zdobytych blokiem).

Drugim środkowym wybrano Bułgara Aleksandra Grozdanowa, na co dzień reprezentującego barwy Bogdanki LUK Lublin.

Zobacz również:

Artur Szalpuk z klasą ocenił personalne wybory trenera Nikoli Grbicia
MŚ siatkarzy

Szalpuk stanął do wywiadu i powiedział, co myśli o swojej roli na mistrzostwach

Artur Gac
Artur Gac

    Dream Team zdominowali siatkarze z Półwyspu Apenińskiego. Obsadzili aż cztery miejsca. Fabio Balaso został najlepszym libero, Simone Gianelli - rozgrywającym, a Yuri Romano - atakującym. Tytuł MVP turnieju odebrał Alessandro Micheletto.

    Trener Nikola Grbić podtrzymał znakomitą passę - z każdej imprezy mistrzowskiej wraca z medalem. Pozostaje najbardziej utytułowanym selekcjonerem w dziejach polskiej kadry. Polscy kibice nie tłumią jednak niedosytu.

    Być może dlatego w przestrzeni wirtualnej aż roi się od opinii... negujących obecność Kochanowskiego w Drużynie Marzeń. Zdaniem komentujących 28-letni zawodnik tym razem nie zasłużył na tak prestiżowe wyróżnienie. Zupełnie inne głosy dominowały, gdy ten sam siatkarz w podobny sposób został doceniony w ostatniej edycji Ligi Narodów (dokładając do tego tytuł MVP). Ale wówczas ze złota cieszyli się "Biało-Czerwoni".

    Kochanowski, obok Kurka, pozostaje jedynym polskim siatkarzem, który ma w kolekcji złoty, srebrny i brązowy medal mistrzostw świata.

    Dream Team MŚ 2025:

    MVP: Alessandro Michieletto (Włochy)

    Najlepszy rozgrywający: Simone Giannelli (Włochy)

    Najlepszy atakujący: Yuri Romano (Włochy)

    Najlepsi przyjmujący: Aleksander Nikołow (Bułgaria), Alessandro Michieletto (Włochy)

    Najlepsi środkowi: Jakub Kochanowski (Polska), Aleks Grozdanow (Bułgaria)

    Najlepszy libero: Fabio Balaso (Włochy)

    Zobacz również:

    Wilfredo Leon
    Reprezentacja siatkarzy

    Leon nie chce do tego wracać. To były minuty grozy. "Mój świat się zatrzymał"

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Ceremonia medalowa po zakończeniu finału mistrzostw świata. Włosi otrzymali puchar. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Jakub Kochanowski
      Jakub KochanowskiFederico Pestellini / Panoramic / DPPI MediaAFP
      Dwóch siatkarzy w biało-czerwonych strojach blokuje piłkę nad siatką, podczas gdy przeciwnik z drużyny w granatowo-pomarańczowym stroju próbuje zaatakować. W tle widoczna reklama firmy Mikasa, a na boisku wyraźna linia oddzielająca pole gry.
      Jakub Kochanowski (z prawej) i Bartosz KurekJAM STA ROSAAFP
      Mężczyzna w białej koszulce z czerwonymi akcentami i napisem Orlen Polska siedzi w hali sportowej, marszczy twarz i mruży jedno oko, na jego twarzy widoczna jest silna emocja.
      Nikola GrbićArtur BarbarowskiPAP/East News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja