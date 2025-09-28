Polska chwila triumfu na siatkarskim mundialu. Decyzja zapadła już po finale

Sobotni mecz Polaków z Włochami zgodnie okrzyknięto przedwczesnym finałem MŚ. Bez kontuzjowanego Bartosza Kurka nasza ekipa nie była w stanie postawić się obrońcom tytułu. Porażka 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) odarła nas ze złudzeń.

"Biało-Czerwoni" nie zrewanżowali się zatem Italii za porażkę w finale poprzednich MŚ. Na pocieszenie został im bój o brązowy medal. Stanęli na wysokości zadania, pokonując Czechów (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).

Kochanowski w Drużynie Marzeń. Czy zasłużył? Polscy kibice lekko skonsternowani

Po niedzielnym finale, w którym Włochy wygrały z Bułgarią 3:1, ogłoszono turniejową Drużynę Marzeń. Znalazł się w niej jeden Polak. Najlepszym środkowym imprezy uznano Jakuba Kochanowskiego (53 punkty, w tym 12 zdobytych blokiem).

Drugim środkowym wybrano Bułgara Aleksandra Grozdanowa, na co dzień reprezentującego barwy Bogdanki LUK Lublin.

Dream Team zdominowali siatkarze z Półwyspu Apenińskiego. Obsadzili aż cztery miejsca. Fabio Balaso został najlepszym libero, Simone Gianelli - rozgrywającym, a Yuri Romano - atakującym. Tytuł MVP turnieju odebrał Alessandro Micheletto.

Trener Nikola Grbić podtrzymał znakomitą passę - z każdej imprezy mistrzowskiej wraca z medalem. Pozostaje najbardziej utytułowanym selekcjonerem w dziejach polskiej kadry. Polscy kibice nie tłumią jednak niedosytu.

Być może dlatego w przestrzeni wirtualnej aż roi się od opinii... negujących obecność Kochanowskiego w Drużynie Marzeń. Zdaniem komentujących 28-letni zawodnik tym razem nie zasłużył na tak prestiżowe wyróżnienie. Zupełnie inne głosy dominowały, gdy ten sam siatkarz w podobny sposób został doceniony w ostatniej edycji Ligi Narodów (dokładając do tego tytuł MVP). Ale wówczas ze złota cieszyli się "Biało-Czerwoni".

Kochanowski, obok Kurka, pozostaje jedynym polskim siatkarzem, który ma w kolekcji złoty, srebrny i brązowy medal mistrzostw świata.

Dream Team MŚ 2025:

MVP: Alessandro Michieletto (Włochy)

Najlepszy rozgrywający: Simone Giannelli (Włochy)

Najlepszy atakujący: Yuri Romano (Włochy)

Najlepsi przyjmujący: Aleksander Nikołow (Bułgaria), Alessandro Michieletto (Włochy)

Najlepsi środkowi: Jakub Kochanowski (Polska), Aleks Grozdanow (Bułgaria)

Najlepszy libero: Fabio Balaso (Włochy)

