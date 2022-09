Polska-Brazylia. Pliński: "Oni rosną w siłę, to będzie niebezpieczny mecz"

MŚ siatkarzy. daniel Pliński: Udowadniamy, że należymy do czołówki

- W pierwszym secie nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze, w drugim Amerykanie wrócili jednak do gry. Siatkarze USA byli bardzo blisko doprowadzenia do remisu i już wtedy pokazali, że będą się bić do samego końca, co zresztą się potwierdziło - mówi nam Daniel Pliński