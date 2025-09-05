Nikola Grbić, choć w dobrym humorze i uśmiechnięty przywitał się z dziennikarzami w strefie wywiadów, przesadnie nie gloryfikował tego, co chwilę wcześniej wydarzyło się na parkiecie w łódzkiej Atlas Arenie.

Polscy siatkarze w bardzo dobrym stylu pokonali Brazylię najpierw 3:0, a później jeszcze wbili jej jednego "gola", bo szkoleniowcy obu zespołów umówili się na dodatkowego seta, by dać pograć także innym zawodnikom z meczowej "14". Fenomenalny był zwłaszcza drugi set, w którym "biało-czerwoni" chwilowo obrzydzili siatkówkę swoim wielkim rywalom, gromiąc ich 25:14.

Nikola Grbić: Mam nadzieję, że nasza forma będzie szła w górę

Pytanie o to, czy jest zadowolony po tym meczu, selekcjoner zaczął od kilkusekundowej ciszy, jakby szukając najcelniejszej odpowiedzi. - Jestem. Choć to towarzyski mecz, dopiero co Brazylijczycy grali tie-break z Argentyną, więc mogą być zmęczeni. Wrócił Cachopa, to był jego pierwszy mecz od VNL, ale to są ich problemy. Dla nas ważne jest, że kilka rzeczy robiliśmy lepiej. Oczywiście mieliśmy w dniu meczu odprawę z memoriału Wagnera, by kilka rzeczy zaczęli robić lepiej. I myślę, że jest progres, graliśmy lepiej niż w Krakowie i mam nadzieję, że nasza forma będzie szła w górę. I będziemy gotowi na 1/8 finału - ocenił opiekun naszej kadry.

Kilka elementów w tym pojedynku zasługiwało na docenienie, ale byłem ciekawy, z których rzeczy ten bardzo doświadczony trener sam jest najbardziej zadowolony. Przez moment zrobiło się zabawnie, bo szkoleniowiec zrozumiał, że chodzi o najgorsze. Ale naprostowany i tak zaczął od tego elementu, w którym widzi rezerwy.

- To, co musimy robić lepiej, to wystawa wysokich piłek. Na początku pierwszego seta mieliśmy kilka okazji, żebyśmy zrobili break-pointa, ale tego nie wykonaliśmy, bo nie było dobrej wystawy. Z kolei myślę, że mieliśmy kilka dobrych obron i zagrywaliśmy bardzo dobrze w pierwszym secie. Są rzeczy, które robiliśmy dobrze. Potem, im dłużej trwał mecz, także atakowaliśmy lepiej. To nie są duże różnice względem memoriału, ale ja widzę progres, zaczynamy grać lepiej i to jest najważniejsze - stwierdził.

Kapitalne spotkanie, co musi być cenne dla Grbicia, wszak wskazywał wprost na niedostatki tego siatkarza po dłuższej przerwie, zagrał Norbert Huber. Z perspektywy trenera to bardzo ważne, czego sam nie ukrywał.

- On musi być na boisku cały czas, bo nie grał w Lidze Narodów, więc potrzebuje minut, żeby odzyskać automatyzmy. Każdy zawodnik, czy to jest Lucarelli, Cachopa, Huber, czy Kurek ma trudno, gdy jeszcze się nie rozegra po dłuższej przerwie. Twoja forma zależy od tego, jak dużo czasu spędzisz na boisku, żeby się odbudować. On i "Kuraś" potrzebują też czasu z rozgrywającym, żeby szukali najlepszych piłek. "Norbi" grał lepiej niż na Wagnerze, ale mam nadzieję, że jego forma będzie jeszcze lepsza - uzasadnił swoją politykę "zarządzania zespołem" trener.

Piątek jest dla wszystkich dzień wolnym, a już w sobotę koło południa będzie zbiórka, by o 15 móc wyruszyć w podróż do południowo-wschodniej Azji. Grbić przyznał, że była jeszcze jedna koncepcja, ale ostatecznie nic z niej nie wyszło. - Istniał pomysł, żebyśmy polecieli do Okinawy i tam grali z Francją i Kanadą, by w ten sposób się aklimatyzować. Jednak od razu lecimy na Filipiny i tam będziemy trenowali. To był nasz ostatni sparing - rozstrzygnął wątpliwości Grbić.

Właśnie w sobotę były doskonały rozgrywający będzie obchodził 52. urodziny. Nawiązując do tego, że sam często mówi o szklanej kuli, zapytałem że gdyby dziś dzierżył ją w dłoniach, to czy jest coś, czego jeszcze brakuje mu do pełni szczęścia.

- Jedyna rzecz, której nie mam, to złoto. Mam nadzieję, będzie to dla nas dobry turniej. Jeśli wygramy medal będę zadowolony, a jeśli ten medal będzie złoty, to jeszcze lepiej - jasno postawił sprawę opiekun polskiej kadry, z którą od początku kroczy ścieżką wyłącznie medalową na mistrzowskich imprezach.

Artur Gac, Atlas Arena

