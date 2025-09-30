Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy siatkarze wylądowali w Warszawie. Tak potraktowali ich kibice na Okęciu

Tomasz Chabiniak

Polscy siatkarze wrócili do Warszawy po mistrzostwach świata na Filipinach, z których przywieźli brązowe medale. Krążki mieli dumnie zawieszone na szyjach. Nie byli rozemocjonowani, od meczu o trzecie miejsce minęło już ponad 48 godzin, a na pewno we znaki dała się długa podróż. Na Okęciu pojawiły się całe grupy kibiców. Mogli sobie zrobić zdjęcia z zawodnikami oraz zebrać autografy.

Polscy siatkarze na Okęciu
Polscy siatkarze na OkęciuLeszek SzymańskiPAP

Na lotnisku jak zwykle przy takich sytuacjach pojawili się kibice. Mieli okazję zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami oraz zebrać autografy na flagach, koszulkach czy gadżetach.

O 13:30 zaczęła się konferencja prasowa. Mimo formalnego charakteru wydarzenia atmosfera była dość "luźna". Tomasz Fornal zaapelował do firm kurierskich o pomoc, bo ma problem w przeprowadzce do Turcji (od nowego sezonu będzie grał w Ziraatu Bankasi Ankara), wymienił nazwisko prezesa InPostu Rafała Brzoski.

Nie zabrakło jednak poważnych wypowiedzi. Trener Nikola Grbić przyznał, że bardzo docenia ten brąz, bo - jak ocenił - w tym sezonie zespół "miał wiele problemów". Jak też wiadomo, zaszło wiele zmian w składzie osobowym zawodników, ale i w sztabie szkoleniowym.

Po zakończeniu konferencji na sali pojawił się duży tort z napisem "dziękujemy i gratulujemy".

Miły gest wobec polskich siatkarek. Kibice wręczyli "Biało-Czerwonym" drobne upominki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Grupa siatkarzy w biało-czerwonych strojach obejmuje się i wyraża radość po zdobytym punkcie, dominują gesty triumfu i sportowej jedności, w tle widoczna siatka.
Polscy siatkarzeSHERWIN VARDELEONAFP
Siatkówka. Na zdjęciu reprezentant Polski - Bartosz Kurek
Siatkówka. Na zdjęciu reprezentant Polski - Bartosz KurekPiotr Matusewicz/East NewsEast News
Siatkarz w zielonym stroju z nr 21 z wyraźnym wyrazem zamyślenia lub rozczarowania, w tle widoczni kibice, w prawym górnym rogu okrągła wstawka z wizerunkiem innego zawodnika w czerwonym stroju.
Na zdjęciu reprezentanci Polski: Tomasz Fornal oraz Bartosz Kurek - kapitan naszych siatkarzyGrzegorz Wajda/REPORTER / MICHAL KLAG/REPORTERReporter

