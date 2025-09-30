Polscy siatkarze wylądowali w Warszawie. Tak potraktowali ich kibice na Okęciu

Polscy siatkarze we wtorek po południu wylądowali na warszawskim Okęciu. Wrócili z czempionatu globu na Filipinach, gdzie zdobyli brązowe medale. Krążki dumnie zawiesili na szyjach, choć na ich twarzach malowało się przede wszystkim zmęczenie turniejem, przelotem i zmianą strefy czasowej.

Na lotnisku jak zwykle przy takich sytuacjach pojawili się kibice. Mieli okazję zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami oraz zebrać autografy na flagach, koszulkach czy gadżetach.

O 13:30 zaczęła się konferencja prasowa. Mimo formalnego charakteru wydarzenia atmosfera była dość "luźna". Tomasz Fornal zaapelował do firm kurierskich o pomoc, bo ma problem w przeprowadzce do Turcji (od nowego sezonu będzie grał w Ziraatu Bankasi Ankara), wymienił nazwisko prezesa InPostu Rafała Brzoski.

Nie zabrakło jednak poważnych wypowiedzi. Trener Nikola Grbić przyznał, że bardzo docenia ten brąz, bo - jak ocenił - w tym sezonie zespół "miał wiele problemów". Jak też wiadomo, zaszło wiele zmian w składzie osobowym zawodników, ale i w sztabie szkoleniowym.

Po zakończeniu konferencji na sali pojawił się duży tort z napisem "dziękujemy i gratulujemy".

