Polscy siatkarze wspierają Igę Świątek. Te słowa mówią wszystko

To wyjątkowy dzień dla polskich sportowców. Siatkarze w meczu z Brazylią walczą o finał mistrzostw świata, Iga Świątek natomiast zmierzy się z Ons Jabeur w finale ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego, US Open. 21-letnia tenisistka może liczyć na wsparcie "Biało-Czerwonych". Ci opublikowali w mediach społecznościowych wideo, na którym zwrócili się do raszynianki.