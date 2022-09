Polscy siatkarze się nie zatrzymują. Rywale bez szans

Niespodzianki nie było, bo być nie mogło. Obie drużyny dzieliła zbyt duża różnica klas, co dobitnie było widać na boisku. Nawet gdy gospodarzom coś nie wychodziło, Tunezyjczycy rzadko potrafili to wykorzystać. Drużyna Nikoli Grbicia nadal się nie zatrzymuje.

I choć Tunezja to zespół o mniejszym potencjale od Turcji, początek spotkania był wyrównany. Gospodarze popełniali błędy w polu serwisowym, na blok nadział się Bartosz Kurek. Sygnał do budowania przewagi dał as serwisowy Jakuba Kochanowskiego, ale rywale szybko doprowadzili do remisu.