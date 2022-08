Polscy siatkarze są wyczerpani. “Doprowadziliśmy ich niemal do krawędzi”

Kibice, którzy w sobotę wypełnili halę w Radomiu niemal do ostatniego miejsca, obejrzeli długie spotkanie. Ukraińcy już w pierwszym secie postawili “biało-czerwonym" trudne warunki i objęli prowadzenie. Mistrzowie świata opanowali sytuację i byli blisko wygranej 3:1, ale ostatecznie do zwycięstwa potrzebowali tie-breaka .

Jaki wpływ na taki przebieg meczu miało zmęczenie polskich siatkarzy? Już przed spotkaniem z polskiego obozu można było usłyszeć głosy o tym, że ostatnie treningi kadry były bardzo ciężkie . Grbić przyznał to po meczu, obrazowo opisując stan swoich zawodników.

To nie czas na najwyższą formę? "Organizmów nie oszukamy"

To właśnie dlatego serbski szkoleniowiec w trakcie spotkania z Ukrainą wymienił cały skład. Mecz rozpoczęła podstawowa szóstka z Bartoszem Kurkiem czy Kamilem Semeniukiem . Od trzeciej partii do końca spotkania grali już jednak rezerwowi, m.in. Tomasz Fornal czy Karol Kłos . Jedynie Semeniuk i Aleksander Śliwka wchodzili na punktowe zmiany - na wzmocnienie zagrywki i podwyższenie bloku.

- Kiedy przychodzi do spotkania, adrenalina daje dodatkowy “power", ale organizmów nie oszukamy. To nie jest czas na skakanie po metr w górę. To przyjdzie z czasem w kolejnych spotkaniach - podkreśla Semeniuk, który wydatnie pomógł kolegom z drugiej szóstki mocnymi serwisami. Mistrzowie świata nie szukali jednak usprawiedliwień w zmęczeniu. Choćby Kurek, kapitan kadry, podkreślił, że Ukraińcy rozegrali w sobotę bardzo dobre spotkanie.