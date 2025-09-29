Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy siatkarze poza czołówką. Tuż po mistrzostwach takie wieści. Już nic się nie zmieni

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Z brązowym medalem siatkarze reprezentacji Polski zakończyli mistrzostwa świata na Filipinach. Miejsce na podium wywalczyli wygrywając decydujące starcie z kadrą Czech 3:1. W ten sposób zakończyli swój sezon reprezentacyjny. Co ciekawe, żaden z kadrowiczów Nikoli Grbicia nie znalazł się w czołówce rankingów indywidualnych turnieju. Wrażenie robi za to wynik najlepiej punktującego gracza.

Tomasz Fornal
Tomasz Fornalvolleyball worldmateriały prasowe

W niedzielę, 28 września oficjalnie zakończył się turniej mistrzostw świata i sezon reprezentacyjny siatkarzy. Zmagania na Filipinach wygrała kadra Włoch, która obroniła tytuł mistrzowski sprzed trzech lat. Srebro przypadło dla rewelacji rywalizacji, Bułgarii. Brąz natomiast wywalczyli polscy siatkarze. Zawodnicy Nikoli Grbcia w meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1 i po raz czwarty z rzędu stanęli na podium tej imprezy.

Tuż po ostatnim meczu turnieju w mediach pojawiały się różnego rodzaju podsumowania. Organizatorzy zaprezentowali drużynę marzeń, w której znalazł się jeden z Polaków, Jakub Kochanowski. Do tego na oficjalnej stronie mistrzostw uzupełniono statystyki indywidualne wszystkich zawodników.

Zobacz również:

Adam Zajicek (w ataku) ogłosił decyzję po meczu Polska - Czechy
MŚ siatkarzy

Przegrali z Polską, a teraz taki ruch. Siatkarz rozwiewa wątpliwości. To koniec

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Co ciekawe, w czołówce zestawień nie ma żadnego z naszych siatkarzy. Najlepiej punktującym graczem został bułgarski gwiazdor, Aleksandar Nikolov. Przyjmujący zdobył aż 173 punkty i wyprzedził drugich ex aequo Ferre Reggersa i Patrika Indrę o 67 "oczek". Najlepszym z "Biało-Czerwonych" był Wilfredo Leon, który uplasował się na 5. miejscu z 93 punktami.

    Najlepiej blokującym ponownie został kadrowicz Gianlorenzo Blenginiego, Aleks Grozdanov. Środkowy zaliczył aż 18 punktowych bloków. Drugi był Włoch, Roberto Russo z 16 "oczkami", a trzeci Słoweniec,Jan Kozamernik (15 bloków). Na 6. lokacie z 12 blokami znaleźli się wspomnieni już Wilfredo Leon i Jakub Kochanowski.

    Polacy poza podium, rywale byli w tym aspekcie lepsi

    Nieco gorzej wygląda sytuacja w najlepiej zagrywających. Tu z ośmioma asami na 7. miejscu znaleźć można dwóch naszych przyjmujących, Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka. Na podium zameldowali się natomiast zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, Włoch i Turcji. Pierwszą lokatę zajął Gabriel Garcia (17 asów), drugą Yuri Romano (15 asów), a trzecią Efe Mandiraci (13 asów).

    Najlepiej prezentuje się sytuacja broniących. Z 43 obronami najlepszy okazał się Belg, Gorik Lantsoght. Drugie miejsce przypadło dwóm graczom. Z jedną obroną mniej lokata ta przypadła dla Berkaya Bayraktara (Turcja) i Milana Monika (Czechy). Tuż za podium, na 4. lokacie z 33 obronami zameldował się Jakub Popiwczak, libero "Biało-Czerwonych".

    Teraz kadrowicze Nikoli Grbicia rozjadą się do swoich klubów, bowiem za niespełna miesiąc rozpoczną się zmagania m.in. w polskiej PlusLidze.

    MŚ siatkarzy - najlepsze ataki turnieju. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Adam Zajicek (w ataku) ogłosił decyzję po meczu Polska - Czechy
    MŚ siatkarzy

    Przegrali z Polską, a teraz taki ruch. Siatkarz rozwiewa wątpliwości. To koniec

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Zawodnicy reprezentacji Polski w siatkówce świętują zdobycie punktu podczas meczu, tworząc zwartą grupę na środku boiska, ubrani w sportowe stroje w biało-czerwonych barwach, widoczny jest także libero w zielonym stroju
    Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe
    Grupa siatkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie punktu na boisku, jeden z nich trzyma piłkę siatkową w uniesionej ręce, w tle siatka i fragment hali sportowej.
    Siatkarze reprezentacji PolskiSHERWIN VARDELEONAFP
    Grupa siatkarzy ubranych w stroje reprezentacyjne świętuje zdobycie punktu, stojąc razem na boisku i okazując radość, widoczne dynamiczne gesty oraz emocje sportowców.
    Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja