Polscy siatkarze nie są faworytami mistrzostw świata. Zaskakujący sygnał z kadry Grbicia

Polscy siatkarze po efektownym triumfie w turnieju finałowym Ligi Narodów najpierw udali się na zasłużone wolne, później z kolei rozpoczęli przygotowania do mistrzostw świata. Swoją formę najpierw sprawdzili pod koniec sierpnia w Memoriale Huberta Wagnera, gdzie przegrali dwa z trzech spotkań. Szybko się za te wpadki zrewanżowali, bo na dwa dni przed wylotem na Filipiny rozbili Brazylijczyków w sparingu.

"Biało-Czerwoni" są już w Azji, gdzie powoli szykują się do pierwszego meczu czempionatu (13 września z Rumunią). Podopieczni Nikoli Grbicia w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Katarem i Holandią, a każdy inny rezultat niż trzy pewne triumfy byłby niespodzianką. Pierwsze poważne wyzwania powinny czekać na Polaków dopiero w fazie pucharowej.

MŚ siatkarzy. Jakub Kochanowski wprost: Nie jesteśmy faworytami

Nasi zawodnicy są aktualnymi mistrzami Europy, wicemistrzami olimpijskimi i wicemistrzami świata, a zwycięstwem w ostatniej Lidze Narodów potwierdzili kapitalną dyspozycję. Wydawać by się mogło, że to właśnie Polacy są faworytami do zdobycia złota. Z tak stawianą tezą nie zgadza się jednak Jakub Kochanowski. "Nie uważam, żebyśmy byli faworytami. Jeśli wy tak to odbieracie, to jest wasza subiektywna ocena" - stwierdził w rozmowie z plusliga.pl.

Jedziemy na mistrzostwa walczyć o medale, co nie pokrywa się tym, że jesteśmy faworytem do wygrania złotego medalu. Jest wiele mocnych ekip, wiele drużyn przyjeżdża w mocniejszych składach niż w Lidze Narodów. Mistrzostwa świata charakteryzują się zupełnie innymi rzeczami niż Liga Narodów, więc to będzie zupełnie nowa historia

Słowa Kochanowskiego mogą zdumiewać, tym bardziej, że Polaków w roli faworytów widzi np. trener Argentyńczyków Marcelo Mendez, który największe szanse na złoto daje "Biało-Czerwonym" i Francuzom. Jednocześnie wyznanie środkowego pokazuje, z jak dużą pokorą do mistrzostw świata podchodzą podopieczni Grbicia.

Kochanowski, który został wybrany MVP turnieju finałowego Ligi Narodów zaznaczył jednak, że triumf w tych rozgrywkach dodał drużynie pewności siebie. Pokazał bowiem, że Polacy są w stanie grać na bardzo wysokim poziomie.

"Każda drużyna musi przejść w swojej historii taki etap, gdy wespnie się na swoje wyżyny i samo sobie udowodni, jak daleko może zajść. My już taki mały moment mamy za sobą, w Lidze Narodów rozegraliśmy świetny turniej i taki sam możemy rozegrać w mistrzostwach świata. Ale, jak powiedziałem wcześniej, będzie to zupełnie nowe rozdanie i o wiele trudniej będzie grać blisko swojego maksymalnego poziomu w najważniejszych meczach" - zastrzegł.

