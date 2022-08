Polscy siatkarze nie chcą kalkulować? “To turniej dla twardzieli”

Tegoroczne mistrzostwa świata zostały przeniesione z Rosji do Polski i Słowenii. Organizatorzy dostali od FIVB, czyli władz światowej siatkówki, nieoczekiwany bonus. Przed rundą pucharową 16 najlepszych drużyn zostanie sklasyfikowanych w tabeli, która posłuży do rozstawienia. Zespoły Polski i Słowenii zajmą w niej dwa pierwsze miejsca.

To oznacza grę w 1/8 finału z przeciwnikami z miejsc 15. i 16., a w ćwierćfinale z 7-10 . W teorii to łatwiejsza ścieżka, ale jeśli dziś Polska wygra z Amerykanami, może ich zepchnąć właśnie na siódme lub ósme miejsce. I sprowadzić ich sobie na głowę w ćwierćfinale.

- Turniejowa drabinka? Nie wiem nawet dokładnie, kto jest z kim w innych grupach. Wydaje mi się, że sztab po meczu z Amerykanami do tego przysiądzie. Jeżeli marzymy o tym, by powtórzyć sukces sprzed kilku i jeszcze kilku lat, nie ma co kalkulować. Trzeba dać z siebie “maksa". Naszą drużynę stać na to, by obronić tytuł. Ale to jest sport - mówi Fornal.