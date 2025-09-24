Polscy siatkarze przez mistrzostwa świata na Filipinach idą bez porażki. W czołowej ósemce turnieju zameldowali się w świetnym stylu, gromiąc reprezentację Turcji. "Biało-Czerwonym" w niczym nie przeszkodził brak Tomasza Fornala, którego z udziału w ćwierćfinale wykluczyły problemy z plecami.

Turcję pokonali w trzech setach, w dwóch z nich wręcz nokautując rywali. Jedynie w drugiej partii środowego spotkania rywale zdołali nawiązać walkę z "Biało-Czerwonymi", ale ostatecznie przegrali 22:25 i zakończyli najlepsze w historii reprezentacji znad Bosforu mistrzostwa świata.

Po spotkaniu siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia zbierają pochwały, ale jest też element, w którym popełnili zdecydowanie zbyt wiele błędów. To zagrywka - i to mimo faktu, że Jakub Kochanowski, jeden z liderów polskiej drużyny w meczu z Turcją, to właśnie asem serwisowym zakończył rywalizację o półfinał.

Koncert w meczu Polska - Turcja, ale jest i problem. 18 błędów, to nie może się powtórzyć

O ile bowiem Kochanowski wypadł w polu serwisowym znakomicie, zdobywając z niego trzy punkty przy zaledwie jednym błędzie, o tyle paru jego kolegów miało z tym elementem wyraźne problemy. Z największymi problemami zmagał się Wilfredo Leon, a więc ten siatkarz, który ma w polu zagrywki największy potencjał. I w meczu z Kanadą pokazał już, że na Filipinach potrafi posyłać piłkę na stronę rywali z prędkością ponad 130 km/h.

Tym razem jednak Leon nie mógł wstrzelić się w boisko, piłka po jego zagrywkach często zatrzymywała się na siatce. Ostatecznie popełnił w tym elemencie aż siedem błędów, notując tylko jeden punkt. Podobnie wyglądało to w przypadku Bartosza Kurka. Kapitan polskiej kadry w polu zagrywki pomylił się sześć razy przy jednym asie serwisowym. Najbardziej spektakularna była jego pomyłka w drugim secie, gdy trafił piłką w głowę stojącego pod siatką Marcina Komendy.

"To było celowe, zamierzone, czasem trzeba chłopaków obudzić, bo dzisiaj był wielki mecz. I myślę, że taki zastrzyk energii Komiemu pomógł, bo do tamtej pory grał super, a potem jeszcze lepiej" - żartował Kurek po meczu przed kamerą Polsatu Sport.

Nieco lepiej niż w przypadku Leona i Kurka zagrywka wyglądała u Norberta Hubera, który przy jednym punktowym serwisie popełnił cztery błędy. O ile jednak jeden mylący się w polu serwisowym zawodnik zwykle nie stanowi problemu, o tyle problemy trzech to już większy kłopot. Łącznie polscy siatkarze po błędach w polu serwisowym oddali rywalom aż 18 punktów.

Rzadziej mylili się nawet siatkarze z Turcji, którzy popełnili 15 błędów - ale też zyskali serwisami tylko punkt, a Polska aż sześć. Tyle że lepszy przeciwnik z 18 "podarowanych" punktów może skorzystać w lepszy sposób niż drużyna znad Bosforu. I choć Leon, Kurek i Huber w środę "wybronili się" innymi elementami gry, to przed spotkaniem Polska - Włochy podopieczni Grbicia mają więc jedną ważną rzecz do poprawy. Półfinał mistrzostw świata na Filipinach już w sobotę.

MŚ siatkarzy. Polska pokonała Turcję VolleyballWorld materiały prasowe

Wilfredo Leon popełnił w meczu Polska - Turcja aż siedem błędów w polu serwisowym VolleyballWorld materiały prasowe

Norbert Huber (numer 99) popełnił w środę cztery błędy w polu zagrywki. Bartosz Kurek (nr 6) sześć volleyball world materiały prasowe