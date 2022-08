Polscy siatkarze komentują samolot na boisku. "Było to głupie"

Jakub Kochanowski komentuje samolot na boisku. “Kiedyś ktoś stracił oko w ten sposób"

Zdecydowanie zareagował Marek Magiera , na co dzień dziennikarz Polsatu Sport, który jest spikerem na meczach polskiej kadry. Poprosił kibiców, by więcej się to nie powtórzyło.

W podobnym tonie, choć nieco mniej stanowczymi słowami, sytuację skomentował Tomasz Fornal . W trakcie meczu wchodził z ławki rezerwowych, ale w czasie tej akcji był już na boisku. To on przyjął serwis Tuanigi, gdy w kierunku parkietu leciał samolot.

- To jest na pewno w jakiś sposób nieodpowiedzialne. Nie wiadomo, co mogło się stać, gdyby nie daj Boże trafił kogoś w oko. Wiadomo, że szanse na to są małe. Ale jeżeli jest możliwość zminimalizowania jakichś kontuzji, róbmy to. Kibice są top, top i jeszcze raz top, atmosfera była niesamowita, ale taka sytuacja nie za fajna - zaznacza Fornal.