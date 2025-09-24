Polscy siatkarze wygrali zmagania w grupie B, gdzie ograli kolejno Rumunię, Katar i Holandię, tracąc po drodze tylko jednego seta. Biało-Czerwoni dość pewnie awansowali również do ćwierćfinału rozgrywanych na Filipinach mistrzostw świata - w 1/8 finału pokonali 3:1 Kanadę. O półfinał grają z Turcją, która, podobnie jak kadra Nikoli Grbicia, podczas turnieju nie poznała jeszcze smaku porażki.

Polacy od 2014 roku nie schodzą z podium siatkarskich mistrzostw świata, od tego czasu wywalczyli dwa złote medale i jedno srebro. Przed startem tegorocznego czempionatu ponownie byli wymieniani w gronie faworytów, dlatego też ewentualna porażka z Turcją byłaby rozpatrywana w kategoriach gigantycznej sensacji. Co ważne, kosztowałaby nie tylko pożegnanie się z marzeniami o medalu, ale mogłaby okazać się też brzemienna w skutki jeśli chodzi o ranking FIVB.

Polacy wciąż prowadzą w rankingu FIVB. Włosi czekają na ich wpadkę

Wspomniany ranking aktualizowany jest po każdym oficjalnym spotkaniu i opiera się na dość specyficznych zasadach - wysoko notowane drużyny niewiele zyskują na zwycięstwach z niżej notowanymi rywalami, za to w przypadku potknięcia mogą wiele stracić. I na odwrót - teoretycznie słabsze reprezentacje w przypadku sprawienia niespodzianki i ogrania faworyta mogą znacznie się "wzbogacić".

Na takie wzbogacenie się może liczyć reprezentacja Turcji - jeśli podopieczni Slobodana Kovaca sprawią niespodziankę i pokonają Polaków, mogą uzyskać aż 22.05 pkt - tyle dostaną za zwycięstwo 3:0. Za triumf 3:1 przyznano by im 18.93 pkt, za triumf po tie-breaku 15.8 pkt. Analogicznie, tyle samo za porażkę odjęto by "Biało-Czerwonym".

Jeśli z kolei podopieczni Grbicia zatriumfują, otrzymają zaledwie 2.95 pkt (za wynik 3:0) lub 0.01 pkt za 3:1 czy 3:2. Co oznacza to w praktyce? Polacy przed meczem utrzymywali się na pozycji lidera rankingu FIVB z dorobkiem 403.12 pkt. Włosi, którzy kilka godzin wcześniej ograli Belgów w ćwierćfinale, mieli tych punktów 367.99 i plasowali się na drugiej pozycji.

Ewentualne odpadnięcie "Biało-Czerwonych" kosztowałoby ich nie tylko pożegnanie z marzeniami o medalu - gdyby Włosi później dotarli do finału i zgarnęli złoto, mogliby znacznie zmniejszyć straty do Polaków. Wprawdzie jeszcze by ich nie wyprzedzili, ale odrobiliby większość strat.

Przypomnijmy, że ranking FIVB ma nie tylko znaczenie prestiżowe - jest podstawą do uzyskiwania kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Tam poza gospodarzami zagrają zwycięzcy mistrzostw kontynentalnych organizowanych w 2026 roku, trzy najlepsze ekipy kolejnych mistrzostw świata oraz... najwyżej sklasyfikowane drużyny w rankingu FIVB, które wcześniej nie zapewniły sobie przepustki. Zespoły chcące zagrać w turnieju olimpijskim muszą więc sukcesywnie gromadzić punkty, które w kolejnych sezonach mogą okazać się kluczowe w przypadku, gdy nie uzyskają awansu poprzez mistrzostwa kontynentalne czy globalny czempionat.

Polsat Sport Polsat Sport