Historia miłości Bartosza Kurka i jego żony Anny

Reprezentant Polski i jego ukochana poznali się w 2016 roku. To, co bez wątpienia połączyło tę dwójkę to wspólne pasje - sport i podróże. Para niejednokrotnie udowadniała, że ich związek opiera się na wzajemnej motywacji i wsparciu. Widać to było m.in. w 2018 roku, gdy Bartosz Kurek odbierał nagrodę na Gali Mistrzów Sportu. Siatkarz największe podziękowania przekazał wtedy swojej ukochanej: "Bez ciebie to wszystko to nic, z tobą to wszystko stało się możliwe. Kocham cię".