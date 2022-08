Polacy zrewanżują się Amerykanom? Rywale żądni gry w "legendarnej hali"

Miesiąc temu w Lidze Narodów polscy siatkarze gładko przegrali z Amerykanami 0:3 i stracili szansę na grę w finale. Dziś mają okazję do rewanżu i sprawdzenia, czy są bliżej mistrzowskiej formy. Tym bardziej że rywalom będzie mocno zależeć na zwycięstwie. - Może ten mecz nie będzie tak ważny jak finał, ale my tak go potraktujemy - zapewnia w rozmowie z Interią Micah Christenson, rozgrywający Amerykanów. Mecz Polska - USA dziś o godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.