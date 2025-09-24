Polacy zdemolowali Turcję, a Włosi biją na alarm. Tak piszą o biało-czerwonych

Dotychczas Polacy radzili sobie na siatkarskich mistrzostwach świata zgodnie z oczekiwaniami fanów z kraju nad Wisłą. Bez problemu wywalczyli oni awans do fazy play-off, gdzie na pierwszy ogień przyszło im zmierzyć się z Kanadyjczykami, a więc 9. ekipą rankingu FIVB. Rywale z Ameryki Północnej zmusili podopiecznych Nikoli Grbicia do nieco większego wysiłku, lecz zabrakło im ostatecznie pary w decydującym secie, który przegrali aż 14:25.

Zwycięstwo to zapewniło "Biało-czerwonym" awans do ćwierćfinału filipińskiej imprezy. Tam 24 września przyszło im się zmierzyć z 14. reprezentacją świata - Turkami. Polacy weszli w środowe starcie z dużym impetem, pokonując rywali 25:15 w pierwszym secie. W pozostałych partiach Turcy stawili nieco większy opór, który jednak nie pozwolił im przezwyciężyć tegorocznych triumfatorów siatkarskiej Ligi Narodów.

Bezbłędne zwycięstwo z Turkami otworzyło zawodnikom z kraju nad Wisłą drogę do strefy medalowej tegorocznych MŚ. W półfinale czeka na nich niezwykle ciężkie zadanie, bowiem na tym etapie rozgrywek naprzeciw wyjdą im reprezentanci Włoch, a więc wiceliderzy rankingu FIVB oraz obrońcy tytułu mistrzów świata z 2022 roku. Tytułu, który wywalczyli oni po pokonaniu Grbicia i spółki w finale ówczesnej edycji MŚ.

Włosi pełni sprzeczności przed meczem z Polakami. Oto, jak widzą to starcie

Temat rewanżowego spotkania między Włochami a Polakami oczywiście nie umknął uwadze tamtejszych mediów. Dziennikarze portalu "La Gazzetta dello Sport" tuż po zakończeniu batalii "Biało-czerwonych" pokusili się o dość wymowny komentarz w tej sprawie.

"Jesteśmy w czwórce najlepszych drużyn na świecie. Po raz siódmy w historii jesteśmy w półfinale. W najpiękniejszy, najbardziej ekscytujący i dodający otuchy sposób, jaki tylko był możliwy. To była cudownie wściekła reprezentacja Włoch, zdeterminowana, by udowodnić coś więcej. [...]. W sobotę rozegrają półfinał z Polską, powtórkę finału z 2022 roku. Drużyna Grbicia pokonała Turcję 3:0 w meczu bez historii" - pisali dziennikarze wspomnianego portalu, rozpływając się nad wyczynami swojej reprezentacji, a o sukcesie "Biało-czerwonych" pisząc bardzo zdawkowo.

Nieco bardziej rozbudowanie o fenomenalnej grze Polaków wypowiedzieli się natomiast eksperci z portalu "volleyball.it", którzy zwrócili uwagę na ofensywne atuty podopiecznych Nikoli Grbicia. Przypomnieli, iż Polacy są drużyną, która dotychczas nie poniosła ani jednej porażki na siatkarskich MŚ. Włosi Skupili się przede wszystkim na triumfie z Turkami, w którym to "Biało-czerwoni" zanotowali 62% skuteczności w ataku, 7 bloków oraz 6 asów serwisowych, miażdżąc w tych statystykach swoich oponentów.

W tamtejszych mediach można zauważyć jednak pewien dysonans względem podejścia do zbliżającego się meczu Włochów z Polakami. Dziennikarze portalu "volleynews.it" tak bowiem piszą o hicie tegorocznych MŚ.

Dla obydwu reprezentacji może okazać się to największa przeszkoda w walce o tytuł tegorocznych MŚ. Polska wyjdzie na boisko w sobotę z transparentem nad głowami, który towarzyszy jej od pierwszego dnia turnieju, na którym wielkimi literami widnieje napis >>Wielki Faworyt<<. Włosi będą nosić natomiast złotą naszywkę na środku piersi. Dotychczas te ekipy zaprezentowały się najlepiej, a jeśli obie zagrają tak jak dzisiaj, to nie byłoby błędem zakazać oglądania meczu półfinałowego osobom o słabych nerwach

Przypomnijmy, że obydwie ekipy mają ze sobą pewne porachunki do wyrównania. W 2022 roku Włosi pokonali bowiem Polaków w finale MŚ wynikiem 3:1. Od tego czasu drużyny mierzyły się siedmiokrotnie, a bilans tych spotkań tylko delikatnie premiuje podopiecznych Nikoli Grbicia, którzy zwyciężali czterokrotnie, a ich ostatnim meczem z reprezentantami słonecznej Italii był finał tegorocznej Ligi Narodów, w którym "Biało-czerwoni" nie dali żadnych szans swoim rywalom.

Siatkarze reprezentacji Polski volleyball world materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Włoch: Mattia Bottolo i Alessandro Michieletto VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić STANISLAW KLEPKA/ARENA AKCJI AFP/Newspix

Nikola Grbić powiedział to przed meczem z Turcją. "Jesteśmy i będziemy gotowi". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport