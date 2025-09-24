Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy zdemolowali Turcję, a Włosi biją na alarm. Tak piszą o biało-czerwonych

Igor Szarek

Siatkarska reprezentacja Polski wywalczyła awans do półfinału toczących się obecnie MŚ. Tam czekają już na nich Włosi, a więc obrońcy tytułu, z którymi to "Biało-czerwoni" mają pewne porachunki do wyrównania. Siatkarze ze słonecznej Italii również dostaną okazję na rewanż za tegoroczny finał VNL, w którym to zostali niemalże zmiażdżeni przez Grbicia i spółkę. Waga tego meczu jest więc ogromna dla obydwu zespołów, z czego bardzo dobrze zdają sobie sprawę włoscy dziennikarze.

Włosi piszą o meczu z Polakami w ramach półfinału MŚ
Włosi piszą o meczu z Polakami w ramach półfinału MŚvolleyball worldmateriały prasowe

Dotychczas Polacy radzili sobie na siatkarskich mistrzostwach świata zgodnie z oczekiwaniami fanów z kraju nad Wisłą. Bez problemu wywalczyli oni awans do fazy play-off, gdzie na pierwszy ogień przyszło im zmierzyć się z Kanadyjczykami, a więc 9. ekipą rankingu FIVB. Rywale z Ameryki Północnej zmusili podopiecznych Nikoli Grbicia do nieco większego wysiłku, lecz zabrakło im ostatecznie pary w decydującym secie, który przegrali aż 14:25.

Zwycięstwo to zapewniło "Biało-czerwonym" awans do ćwierćfinału filipińskiej imprezy. Tam 24 września przyszło im się zmierzyć z 14. reprezentacją świata - Turkami. Polacy weszli w środowe starcie z dużym impetem, pokonując rywali 25:15 w pierwszym secie. W pozostałych partiach Turcy stawili nieco większy opór, który jednak nie pozwolił im przezwyciężyć tegorocznych triumfatorów siatkarskiej Ligi Narodów.

Bezbłędne zwycięstwo z Turkami otworzyło zawodnikom z kraju nad Wisłą drogę do strefy medalowej tegorocznych MŚ. W półfinale czeka na nich niezwykle ciężkie zadanie, bowiem na tym etapie rozgrywek naprzeciw wyjdą im reprezentanci Włoch, a więc wiceliderzy rankingu FIVB oraz obrońcy tytułu mistrzów świata z 2022 roku. Tytułu, który wywalczyli oni po pokonaniu Grbicia i spółki w finale ówczesnej edycji MŚ.

Włosi pełni sprzeczności przed meczem z Polakami. Oto, jak widzą to starcie

Temat rewanżowego spotkania między Włochami a Polakami oczywiście nie umknął uwadze tamtejszych mediów. Dziennikarze portalu "La Gazzetta dello Sport" tuż po zakończeniu batalii "Biało-czerwonych" pokusili się o dość wymowny komentarz w tej sprawie.

"Jesteśmy w czwórce najlepszych drużyn na świecie. Po raz siódmy w historii jesteśmy w półfinale. W najpiękniejszy, najbardziej ekscytujący i dodający otuchy sposób, jaki tylko był możliwy. To była cudownie wściekła reprezentacja Włoch, zdeterminowana, by udowodnić coś więcej. [...]. W sobotę rozegrają półfinał z Polską, powtórkę finału z 2022 roku. Drużyna Grbicia pokonała Turcję 3:0 w meczu bez historii" - pisali dziennikarze wspomnianego portalu, rozpływając się nad wyczynami swojej reprezentacji, a o sukcesie "Biało-czerwonych" pisząc bardzo zdawkowo.

Nieco bardziej rozbudowanie o fenomenalnej grze Polaków wypowiedzieli się natomiast eksperci z portalu "volleyball.it", którzy zwrócili uwagę na ofensywne atuty podopiecznych Nikoli Grbicia. Przypomnieli, iż Polacy są drużyną, która dotychczas nie poniosła ani jednej porażki na siatkarskich MŚ. Włosi Skupili się przede wszystkim na triumfie z Turkami, w którym to "Biało-czerwoni" zanotowali 62% skuteczności w ataku, 7 bloków oraz 6 asów serwisowych, miażdżąc w tych statystykach swoich oponentów.

W tamtejszych mediach można zauważyć jednak pewien dysonans względem podejścia do zbliżającego się meczu Włochów z Polakami. Dziennikarze portalu "volleynews.it" tak bowiem piszą o hicie tegorocznych MŚ.

Dla obydwu reprezentacji może okazać się to największa przeszkoda w walce o tytuł tegorocznych MŚ. Polska wyjdzie na boisko w sobotę z transparentem nad głowami, który towarzyszy jej od pierwszego dnia turnieju, na którym wielkimi literami widnieje napis >>Wielki Faworyt<<. Włosi będą nosić natomiast złotą naszywkę na środku piersi. Dotychczas te ekipy zaprezentowały się najlepiej, a jeśli obie zagrają tak jak dzisiaj, to nie byłoby błędem zakazać oglądania meczu półfinałowego osobom o słabych nerwach
Volleynews.it

Przypomnijmy, że obydwie ekipy mają ze sobą pewne porachunki do wyrównania. W 2022 roku Włosi pokonali bowiem Polaków w finale MŚ wynikiem 3:1. Od tego czasu drużyny mierzyły się siedmiokrotnie, a bilans tych spotkań tylko delikatnie premiuje podopiecznych Nikoli Grbicia, którzy zwyciężali czterokrotnie, a ich ostatnim meczem z reprezentantami słonecznej Italii był finał tegorocznej Ligi Narodów, w którym "Biało-czerwoni" nie dali żadnych szans swoim rywalom.

Zawodnicy reprezentacji Polski w siatkówce świętują zdobycie punktu podczas meczu, tworząc zwartą grupę na środku boiska, ubrani w sportowe stroje w biało-czerwonych barwach, widoczny jest także libero w zielonym stroju
Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe
Dwóch siatkarzy w niebieskich strojach włoskiej reprezentacji wykonuje akcję obronną na boisku podczas meczu, jeden odbija piłkę przy siatce, w tle widoczni kibice i ławka rezerwowych.
Siatkarze reprezentacji Włoch: Mattia Bottolo i Alessandro MichielettoVolleyballWorldmateriały prasowe
Mężczyzna w średnim wieku z siwiejącymi włosami i brodą ubrany w białą koszulkę z czerwonym akcentem na kołnierzu siedzi na trybunach, w tle widoczna rozmyta postać kobiety.
Nikola GrbićSTANISLAW KLEPKA/ARENA AKCJIAFP/Newspix
