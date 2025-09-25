Polacy wygrali z Turcją, jest zaskakująca reakcja. Twórcy "1670" się popisali
Polscy siatkarze odnieśli zwycięstwo nad Turkami w ćwierćfinale mistrzostw świata i tym samym są już pewni gry z Włochami w półfinale imprezy. Ich zwycięstwem cieszyli się kibice i skorzystać na tym postanowił również Netflix. Jeden ruch związany z serialem "1670" szybko stał się hitem. Bardzo cieszył się z niego również Projekt Warszawa.
Uczczenie zwycięstwa Polaków zostało pokazane na screenie z nowego sezonu serialu "1670", który stał się ogólnopolskim hitem. Komedia osadzona w czasach nowożytnych szybko zyskała sobie fanów zarówno wśród starszych jak i młodszych widzów, stając się prawdziwym fenomenem ostatnich lat.
Polacy wygrali z Turkami. Teraz czas na Włochów
Ten mecz nie należał do najbardziej emocjonujących, ale najważniejsze, że Biało-Czerwoni bez większych problemów przebili się przez reprezentację Turcji i zameldowali w półfinale mistrzostw świata. Nadchodzący mecz z Włochami dla wielu kibiców jest "małym finałem" przez wzgląd na to, że naprzeciw siebie staną dwie najlepsze drużyny tego sezonu.
Póki co kibice mogą jednak jeszcze świętować i cieszyć się z wyniku, jaki udało się osiągnąć w starciu z Turcją. Pochwalić słynny Gang Łysego, czyli drużynę prowadzoną przez Bartosza Kurka, postanowił również Netflix, który dystrybuuje u siebie serial "1670".
Jan Paweł Adamczewski świętuje wygraną Polaków. Jest reakcja
Netflix udostępnił screen z serialu przedstawiający głównego bohatera, Jana Pawła Adamczewskiego, z rozwiniętym zwojem, na którym widać wynik 3:0. Kibice i fani serialu docenili nawiązanie. Zareagować postanowił profil Projektu Warszawa.
"Jesteście SWOJE chłopy, znaczy NASZE chłopy" - napisali, udostępniając wpis. W Projekcie w następnym sezonie grać będą dwaj zawodnicy biorący udział w mistrzostwach świata - Jakub Kochanowski i Jan Firlej.