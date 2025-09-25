Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy wygrali z Turcją, jest zaskakująca reakcja. Twórcy "1670" się popisali

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Polscy siatkarze odnieśli zwycięstwo nad Turkami w ćwierćfinale mistrzostw świata i tym samym są już pewni gry z Włochami w półfinale imprezy. Ich zwycięstwem cieszyli się kibice i skorzystać na tym postanowił również Netflix. Jeden ruch związany z serialem "1670" szybko stał się hitem. Bardzo cieszył się z niego również Projekt Warszawa.

Bartosz Kurek, Jakub Kochanowski i Michał Sikorski oraz Bartłomiej Topa na zdjęciach promocyjnych serialu "1670"
Bartosz Kurek, Jakub Kochanowski i Michał Sikorski oraz Bartłomiej Topa na zdjęciach promocyjnych serialu "1670"Mateusz Kotowicz/REPORTER & materiały prasoweEast News

Uczczenie zwycięstwa Polaków zostało pokazane na screenie z nowego sezonu serialu "1670", który stał się ogólnopolskim hitem. Komedia osadzona w czasach nowożytnych szybko zyskała sobie fanów zarówno wśród starszych jak i młodszych widzów, stając się prawdziwym fenomenem ostatnich lat.

Polacy wygrali z Turkami. Teraz czas na Włochów

Ten mecz nie należał do najbardziej emocjonujących, ale najważniejsze, że Biało-Czerwoni bez większych problemów przebili się przez reprezentację Turcji i zameldowali w półfinale mistrzostw świata. Nadchodzący mecz z Włochami dla wielu kibiców jest "małym finałem" przez wzgląd na to, że naprzeciw siebie staną dwie najlepsze drużyny tego sezonu.

Bartosz Kurek: Mecz z Włochami będzie wielkim świętem siatkówki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Póki co kibice mogą jednak jeszcze świętować i cieszyć się z wyniku, jaki udało się osiągnąć w starciu z Turcją. Pochwalić słynny Gang Łysego, czyli drużynę prowadzoną przez Bartosza Kurka, postanowił również Netflix, który dystrybuuje u siebie serial "1670".

Jan Paweł Adamczewski świętuje wygraną Polaków. Jest reakcja

Netflix udostępnił screen z serialu przedstawiający głównego bohatera, Jana Pawła Adamczewskiego, z rozwiniętym zwojem, na którym widać wynik 3:0. Kibice i fani serialu docenili nawiązanie. Zareagować postanowił profil Projektu Warszawa.

"Jesteście SWOJE chłopy, znaczy NASZE chłopy" - napisali, udostępniając wpis. W Projekcie w następnym sezonie grać będą dwaj zawodnicy biorący udział w mistrzostwach świata - Jakub Kochanowski i Jan Firlej.

Zobacz również:

Wilfredo Leon
MŚ siatkarzy

Polacy w półfinale, Włosi czekają na wielki rewanż. Wilfredo Leon wysłał wiadomość

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Mężczyzna w kolorowym stroju siedzący na łóżku polowym, trzyma w rękach ilustrowaną gazetę lub kartę, w tle widoczne leżaki, naczynia i owoce, całość utrzymana w klimacie orientalnym lub historycznym.
Żart z serialu 1670 może wywoływać uśmiech. Prawdziwe negocjacje z Turcją w latach 70. XVII były znacznie bardziej dramatyczneRobert Pałka / Netflixmateriały prasowe
Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu Nikola Grbić oraz Bartosz Kurek
Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu Nikola Grbić oraz Bartosz KurekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja