Polacy wygrali z Turcją, jest zaskakująca reakcja. Twórcy "1670" się popisali

Uczczenie zwycięstwa Polaków zostało pokazane na screenie z nowego sezonu serialu "1670", który stał się ogólnopolskim hitem. Komedia osadzona w czasach nowożytnych szybko zyskała sobie fanów zarówno wśród starszych jak i młodszych widzów, stając się prawdziwym fenomenem ostatnich lat.

Polacy wygrali z Turkami. Teraz czas na Włochów

Ten mecz nie należał do najbardziej emocjonujących, ale najważniejsze, że Biało-Czerwoni bez większych problemów przebili się przez reprezentację Turcji i zameldowali w półfinale mistrzostw świata. Nadchodzący mecz z Włochami dla wielu kibiców jest "małym finałem" przez wzgląd na to, że naprzeciw siebie staną dwie najlepsze drużyny tego sezonu.

Bartosz Kurek: Mecz z Włochami będzie wielkim świętem siatkówki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Póki co kibice mogą jednak jeszcze świętować i cieszyć się z wyniku, jaki udało się osiągnąć w starciu z Turcją. Pochwalić słynny Gang Łysego, czyli drużynę prowadzoną przez Bartosza Kurka, postanowił również Netflix, który dystrybuuje u siebie serial "1670".

Jan Paweł Adamczewski świętuje wygraną Polaków. Jest reakcja

Netflix udostępnił screen z serialu przedstawiający głównego bohatera, Jana Pawła Adamczewskiego, z rozwiniętym zwojem, na którym widać wynik 3:0. Kibice i fani serialu docenili nawiązanie. Zareagować postanowił profil Projektu Warszawa.

"Jesteście SWOJE chłopy, znaczy NASZE chłopy" - napisali, udostępniając wpis. W Projekcie w następnym sezonie grać będą dwaj zawodnicy biorący udział w mistrzostwach świata - Jakub Kochanowski i Jan Firlej.

Żart z serialu 1670 może wywoływać uśmiech. Prawdziwe negocjacje z Turcją w latach 70. XVII były znacznie bardziej dramatyczne Robert Pałka / Netflix materiały prasowe

Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu Nikola Grbić oraz Bartosz Kurek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP