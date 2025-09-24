Polacy w półfinale, Włosi czekają na wielki rewanż. Wilfredo Leon wysłał wiadomość

Reprezentacja Polski od 2014 roku zagrała we wszystkich meczach finałowych mistrzostw świata. W 2014 roku Biało-Czerwoni w katowickim Spodku sięgnęli po złote medale, pokonując Brazylię. Cztery lata później nasi siatkarze obronili tytuł, pokonując w finale...Brazylijczyków. W 2022 roku znów udało się dotrzeć do finału, ale wspomnienia z tego meczu są zdecydowanie gorsze.

W meczu o tytuł Polacy polegli bowiem w rywalizacji z Włochami i była to bardzo wyraźna porażka. Następna edycja turnieju odbywa się już w tym roku - na Filipinach. Podopieczni Nikoli Grbicia polecieli na turniej jako faworyci do zwycięstwa w imprezie, właśnie obok Włochów. Przez fazę grupową Polacy przeszli jak burza, tracąc ledwie jednego seta - przeciwko Holandii.

Wilfredo Leon wysłał wiadomość. Prosto do kibiców

W 1/8 finału Biało-Czerwoni pokonali Kanadyjczyków 3:1, a w ćwierćfinale czekali na nich Turcy, którzy z pewnością są jedną z rewelacji turnieju. Faworyt był jasny i na całe szczęście nasi siatkarze z tej roli się wywiązali, pokonując Turcję 3:0. W sobotnim półfinale Polacy zmierzą się z Włochami i tu należy spodziewać się epickiego pojedynku. Po meczu z Turkami do wywiadu jako pierwszy stanął Wilfredo Leon.

- Czuliśmy się bardzo dobrze, nie każdego dnia możesz wygrać 3:0 w ćwierćfinale mistrzostw świata. Naciskaliśmy na nich bardzo mocno, z czego jestem zadowolony, wykonaliśmy bardzo dużo rzeczy dobrze - rozpoczął w rozmowie z Volleyball World nasz przyjmujący.

- Cóż myślę, że wciąż jest wiele rzeczy, nad którymi możemy popracować. Chciałbym jednak pogratulować zespołowi tureckiemu oraz jego kibicom, za wszystko, czego udało im się dokonać tutaj - na Filipinach. W następnym meczu pokażemy wiele energii na parkiecie, zrobimy wszystko, co możemy, żeby wygrać. Granie przeciwko Włochom, to zawsze jest jedno z największych wyzwań. Mam nadzieję, że zagramy niesamowite spotkanie dla naszych kibiców. Trzymajcie kciuki - zakończył zadowolony Leon.

