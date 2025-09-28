Polacy pokonali Czechów, medal to nie wszystko. FIVB z ważnym ogłoszeniem
Po porażce z Włochami w półfinale mistrzostw świata siatkarska reprezentacja Polski przystąpiła do walki o brązowy medal z Czechami. Rywalizacja okazała się być bardzo wyrównana, a ostatecznie 3:1 lepsi okazali się nasi siatkarze. W ten sposób zameldowali się na podium najważniejszej imprezy sezonu. Co więcej, wygrana pozwoliła także powiększyć dorobek punktowy rankingu FIVB.
Wyśmienicie podczas tegorocznych siatkarskich mistrzostw świata radziła sobie reprezentacja Polski. Drużyna Nikoli Grbicia jak burza przemknęła przez fazę grupową tracąc zaledwie jednego seta. Pokonała 3:0 Rumunię i Katar oraz 3:1 Holandię, dzięki czemu z pierwszego miejsca zameldowała się w fazie pucharowej.
"Biało-Czerwoni" kontynuowali świetną grę w 1/8 finału, gdzie zmierzyli się z Kanadą. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1, a w ćwierćfinale nadeszła rywalizacja z Turcją. Mecz okazał się nieco łatwiejszy, niż zakładano, bowiem Polacy zwyciężyli 3:0 i po raz czwarty z rzędu awansowali do najlepszej czwórki mistrzostw świata.
W półfinale nadszedł jednak prawdziwy sprawdzian, starcie z Włochami. Mecz nazywany "małym finałem" zdecydowanie nie poszedł po myśli naszych reprezentantów, przez co to rywale po trzech setach mogli cieszyć się z awansu do wielkiego finału. W ten sposób Polacy przystąpili do meczu z Czechami, a stawką był brązowy medal mistrzostw świata.
Polacy wygrali, brąz to nie wszystko. FIVB ogłasza
Rywalizacja okazała się dla nas bardzo udana, bowiem Polacy wygrali 3:1 i zdobyli brązowy medal turnieju. Bez wątpienia bohaterem starcia był Wilfredo Leon, który zdobył aż 26 punktów.
Spotkanie to miało także swoją dodatkową wagę, punkty do rankingu FIVB. Dzięki wygranej w trzech setach zespół zwiększył swój dotychczasowy dorobek (390.95) o... 0.01 pkt. W ten sposób Polska ma na swoim koncie 390.96 pkt i przed finałowym meczem mistrzostw przewaga w zestawieniu nad drugimi Włochami wynosi 7.83 pkt.
Co ciekawe, w przypadku przegranej "Biało-Czerwoni" mogliby stracić od 16.42 do aż 22.67 pkt. Wtedy straciliby prowadzenie w rankingu na korzyść wspomnianych już Włochów.
Kadra Nikoli Grbicia następną okazję do zyskania punktów rankingowych będzie miała dopiero w 2026 roku, w nowym sezonie reprezentacyjnym.