Wyśmienicie podczas tegorocznych siatkarskich mistrzostw świata radziła sobie reprezentacja Polski. Drużyna Nikoli Grbicia jak burza przemknęła przez fazę grupową tracąc zaledwie jednego seta. Pokonała 3:0 Rumunię i Katar oraz 3:1 Holandię, dzięki czemu z pierwszego miejsca zameldowała się w fazie pucharowej.

"Biało-Czerwoni" kontynuowali świetną grę w 1/8 finału, gdzie zmierzyli się z Kanadą. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1, a w ćwierćfinale nadeszła rywalizacja z Turcją. Mecz okazał się nieco łatwiejszy, niż zakładano, bowiem Polacy zwyciężyli 3:0 i po raz czwarty z rzędu awansowali do najlepszej czwórki mistrzostw świata.

W półfinale nadszedł jednak prawdziwy sprawdzian, starcie z Włochami. Mecz nazywany "małym finałem" zdecydowanie nie poszedł po myśli naszych reprezentantów, przez co to rywale po trzech setach mogli cieszyć się z awansu do wielkiego finału. W ten sposób Polacy przystąpili do meczu z Czechami, a stawką był brązowy medal mistrzostw świata.

Polacy wygrali, brąz to nie wszystko. FIVB ogłasza

Rywalizacja okazała się dla nas bardzo udana, bowiem Polacy wygrali 3:1 i zdobyli brązowy medal turnieju. Bez wątpienia bohaterem starcia był Wilfredo Leon, który zdobył aż 26 punktów.

Spotkanie to miało także swoją dodatkową wagę, punkty do rankingu FIVB. Dzięki wygranej w trzech setach zespół zwiększył swój dotychczasowy dorobek (390.95) o... 0.01 pkt. W ten sposób Polska ma na swoim koncie 390.96 pkt i przed finałowym meczem mistrzostw przewaga w zestawieniu nad drugimi Włochami wynosi 7.83 pkt.

Co ciekawe, w przypadku przegranej "Biało-Czerwoni" mogliby stracić od 16.42 do aż 22.67 pkt. Wtedy straciliby prowadzenie w rankingu na korzyść wspomnianych już Włochów.

Kadra Nikoli Grbicia następną okazję do zyskania punktów rankingowych będzie miała dopiero w 2026 roku, w nowym sezonie reprezentacyjnym.

