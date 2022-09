Polacy nie przegrywają półfinałów? Grbić idzie śladami Heynena

Jeśli ktoś dotąd miał jeszcze wątpliwości, że drużynę Grbicia stać na wiele, po czwartkowym ćwierćfinale mógł ostatecznie je porzucić. Spotkanie z Amerykanami poziomem przystawało do finału turnieju . Zresztą właśnie takimi słowami serbski szkoleniowiec zwrócił się po meczu do Johna Sperawa , trenera USA. Dość powiedzieć, że na 250 ataków wykonanych przez obie drużyny zaledwie 10 - sześć Polaków i cztery gości - zakończyło się błędami.

- To zwycięstwo może zbudować charakter. Zwiększy naszą pewność siebie. Wiem, że będziemy gotowi na Brazylię. Podeszlibyśmy do półfinału inaczej, gdybyśmy wygrali z USA 3:0. Radzenie sobie z takimi sytuacjami, jak w tym spotkaniu, wiele mówi o drużynie. Niewiele zespołów byłoby w stanie to zrobić, po dwóch przegranych setach nadal grać dobrą siatkówkę. Dlatego ten mecz był dla nas ważny - uważa szkoleniowiec “biało-czerwonych".