Artur Gac, Interia: Co takiego widzisz w statystykach i liczbach Włochów, co może nie do końca byłoby oczywiste, a właśnie w tym turnieju się wybija?

Kamil Nalepka, trener-statystyk w reprezentacji Polski: - Myślę, że bardzo dobrze zagrywają w tej imprezie. Mają fajny balans w zagrywce, ponieważ trzech zawodników zagrywa bardzo ofensywnie i bardzo mocno. I tak jakby mają zielone światło w tym elemencie. A trzech zawodników kieruje tę piłkę w określony cel po drugiej stronie. I myślę, że na nas też będą mieli cel w postaci jednego zawodnika i będziemy na to przygotowani. Jednak chcę podkreślić ten element zagrywki, że zagrywają dobrze, mocno i przede wszystkim mądrze.

Trener Grbić mówił wczoraj, iż mimo że grają rzeczywiście świetny turniej, to każdy zespół ma jakieś słabości i swoje problemy. Takowe u Włochów przede wszystkim gdzie diagnozujecie?

- Jesteśmy w trakcie ostatecznej diagnozy tych słabości. O pewnych wiemy, ale też nie mogę wszystkiego powiedzieć. Natomiast to nie jest tak, że właśnie nie mają słabych punktów. Mają. My o nich prawie wiemy już w stu procentach, zawodnicy się dowiedzą na wideo. Ale nie chcę powiedzieć, który to jest element. Niemniej myślę, że mamy pewien element, który jak zagramy dobrą siatkówkę i skuteczną, to zobaczycie go w półfinale.

Zrobi różnicę?

- Tak.

Co jeszcze możesz nam powiedzieć o Włochach?

- Oczywiście na naszej drodze staje najcięższy rywal z tych dotychczasowych w tym turnieju. Grają lepiej niż w finale Ligi Narodów, troszkę pozmieniali zespół personalnie. Powymieniali pewne elementy na przyjęciu, tak jak na przykład atakującego. Gra więcej Romano, a nie Rychlicki. Wiadomo, gra Bottolo, bo Lavia jest kontuzjowany. Jest jeden nowy środkowy, który grał mniej w Lidze Narodów, Gargiulo. I myślę, że te zmiany przyniosły im spodziewany efekt i grają dobrą siatkówkę.

Jak dużo rezerwy jest jeszcze w naszej zagrywce, zwłaszcza w porównaniu z meczem z Turcją, gdzie błędów było 18 w trzech setach?

- Myślę, że mamy bardzo dużo rezerwy w zagrywce, nie ma co ukrywać. Każdy liczy na 18 asów "Leo" na zagrywce i na mniej błędów całego zespołu. Z zagrywką to jest tak, że jest to element, który też trochę zależy od dyspozycji dnia. Ja nie chcę powiedzieć, że bazujemy na zagrywce, bo choć jest to nasz jeden z mocniejszych elementów, ale też potrafimy grać w siatkówkę. Miejmy nadzieję, że w półfinale zagrywka będzie naszą mocną stroną i tego się trzymajmy. A jak nie, to będziemy z nimi grać w siatkówkę i też potrafimy to robić, nawet jeśli oni przyjmą sobie piłkę troszkę bliżej siatki.

Zagrywka to w największym stopniu dyspozycja dnia, czy ty na przykład obserwujesz pewną zależność, kiedy ta zagrywka wychodzi lepiej, a kiedy trochę słabiej?

- Z mojego doświadczenia w reprezentacji i też w klubach wynika, że ciężko jest to stwierdzić. Ja naprawdę byłem świadkiem wiele razy treningów porannych przed meczem, jak zawodnicy po prostu nie byli w stanie przebić piłki na drugą stronę siatki. I każdy się zastanawiał, jak to będzie w meczu, a później graliśmy fantastycznie w tym elemencie. I również bywało w drugą stronę, gdy nawet w dniu meczowym zagrywaliśmy bardzo dobrze na porannym treningu i każdy mówił, że tylko utrzymać taką zagrywkę, a później w meczu było fatalnie. Więc ja naprawdę, mając tyle lat doświadczenia w pracy przy siatkówce, nie jestem w stanie powiedzieć nawet po porannym treningu, jak będziemy zagrywać w meczu. Zawodnicy opowiedzą o tym na pewno lepiej, ale jakby presja meczowa i nie wiem, czy do końca stres, ale warunki meczowe to jest zupełnie co innego niż trening. Jednym to pomaga, inni się trochę stresują, więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak będziemy zagrywać z Włochami. Po prostu wierzę i liczę na to, że będziemy zagrywać dobrze, ale też nie chciałbym schodzić jedynie do tego elementu. Bo, tak jak powiedziałem, my potrafimy grać w siatkówkę i mamy bardzo mocne inne elementy.

Myślę, że nieźle przyjmujemy w tym turnieju. I też chciałbym, żeby ten element został utrzymany na tym poziomie. Porównując do innych zespołów mamy nieźle zorganizowane linie przyjęcia. Kuba Popiwczak bardzo dobrze dyryguje, jest takim generałem w tym przyjęciu i zarządza tą linią. To jest element, który na pewno na tle naszych dotychczasowych rywali, a także myślę na tle reprezentacji Włoch, wyglądam nieźle. To solidny i mocny atut.

To teraz liczby i statystyki naszego zespołu, bo my pewnie patrzymy trochę bardziej powierzchownie, natomiast kiedy ty patrzysz bardzo drobiazgowo w detale, to przede wszystkim, co warto podkreślić?

Klasą Włochów jest m.in. rozegranie, Simone Giannelli poniżej pewnego poziomu nie zwykł schodzić.

- Jest to jeden z lepszych zawodników na tej pozycji na świecie. Zagrał dużo takich meczów, czy to na poziomie narodowym, czy w klubie, grając na co dzień w mocnej lidze włoskiej. Musimy oczekiwać, że będą przygotowani najlepiej i będą gotowi na ten mecz. Myślę, że od przegranego finału VNL-u, do czasu tego półfinału z nami, bardzo ciężko pracowali. Uważam, że przede wszystkim bardzo ich boli to, w jakim stylu przegrali z nami w Chinach. Musimy się spodziewać najlepszej wersji reprezentacji Włoch.

Czy obie drużyny są w stanie się jeszcze nawzajem czymś zaskoczyć po tylu meczach na wysokim poziomie?

- Nie jest to takie proste, bo naprawdę my się bardzo dobrze z nimi znamy. Spotykamy się bardzo wiele razy na imprezach, na tym etapie, czy w finale, generalnie w meczach już o medale. Nie ma wielu rzeczy, które nas bardzo zaskoczyły. To też nie jest tak, że oni są w stanie z meczu na mecz zmienić swój styl gry i swoją tożsamość. My mniej więcej wiemy, jaką oni grają w siatkówkę. My też staramy się szukać czegoś nowego, ale to nie przychodzi łatwo.

Czy ty analizując statystyki, widzisz jakąś prawidłowość, że na przestrzeni całego turnieju one idą w górę? A może nie wnikasz w to, jak ta kwestia wygląda?

- Mamy bardzo dobre liczby na tym turnieju, ale weźmy pod uwagę mecze grupowe i rywali, których mieliśmy w pierwszej fazie. Oczywiście z całym szacunkiem, ale tam były reprezentacje Kataru i Rumunii. Czyli na liczbach wyglądaliśmy bardzo dobrze na liczbach, ale nauczyłem się troszkę od Nikoli, co bardzo u niego szanuję, że my nie wszystko sprowadzamy do liczb. Bardzo dużo oglądamy wideo, oglądamy liczby, ale zestawiamy to zawsze z tym, co na ekranie. Bo niekiedy liczby mogą pokazać bardzo wiele "wow", typu ktoś ma 80 procent skuteczności w ataku, ale kluczowa jest analiza, z czego to wyniknęło. I okazuje się, że na przykład dlatego miał tak wysoki współczynnik, bo drużyna po drugiej stronie go zostawiła. Czyli albo grał na pojedynczym bloku, albo bez bloku, a wszystkie siły przerzucili na drugą stronę. A Nikola jest trenerem, który lubi oglądać liczby, ale przede wszystkim bazujemy na wideo, oglądamy mecze, pojedyncze elementy i poszczególnych zawodników i dopiero to daje nam pełny obraz.

Opowiedz, jak wygląda cały wasz rytuał, jeżeli chodzi o analizowanie i oglądanie. Ile godzin śpisz, o której się kładziecie i o której się budzicie? Sprowadźmy to może do konkretnego przykładu, czyli do ostatniego meczu z Turcją.

- Mecz z Turcją skończył się o godz. 22, wracamy do hotelu o godz. 23, jemy kolację i po niej już przygotowujemy Włochów. Chodzę tutaj spać między godziną 2-3 w nocy, a budzę się między 8-9. I to tak zupełnie naturalnie, bez żadnych tabletek na sen. Na początku musiałem brać melatoninę, ale teraz już śpię po 5-6 godzin swoim rytmem. Mamy super podział pracy w sztabie, na przykład w czwartek z Mateuszem spędziliśmy pół dnia na hali, oglądając mecze ćwierćfinałowe. A tutaj asystenci oglądali z Nikolą. Pomimo tego, że jestem w reprezentacji cztery lata i nie mam takiego doświadczenia, jak to działa w innych kadrach, to uważam, że my pracujemy bardzo efektywnie. A w tym całym systemie pracy też mamy czas na normalne funkcjonowanie. Mamy po dwóch asystentów, po dwóch statystyków, każdy się dobrze uzupełnia. Wszystko jest podzielone tak, że naprawdę żyjemy w miarę normalnie.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Manila

