Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy czekają na MŚ, a tu takie doniesienia. Czołowy atakujący nie wystąpi

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już nieco ponad dwa tygodnie dzielą nas od startu siatkarskich mistrzostw świata mężczyzn. W turnieju nie zabraknie reprezentacji Polski, która w fazie grupowej zmierzy się Rumunią, Katarem oraz Holandią. Najgroźniejszym przeciwnikiem będzie zdecydowanie ostatnia z wymienionych drużyn. Wiele wskazuje jednak, że ta przystąpi do walki bez swojej największej gwiazdy, atakującego Nimira Abdel-Aziza.

Nimir Abdel-Aziz
Nimir Abdel-Azizfivbmateriały prasowe

Jakiś czas temu zakończyła się pierwsza część sezonu reprezentacyjnego 2025. W niej wyśmienicie spisali się zawodnicy Nikoli Grbicia, którzy po niezłej fazie zasadniczej Ligi Narodów prawdziwie zdominowali turniej finałowy wygrywając go bez straty seta. W wielkim finale prawdziwie zdeklasowali Włochów 3:0 i po raz drugi w historii wygrali to trofeum. Rozgrywki te uznaje się za umowną połowę sezonu.

Tuż po nich siatkarze udali się na krótki wypoczynek, a następnie szlifowali formę w Zakopanem, gdzie przygotowywali się do nadchodzących mistrzostw świata. Nim "Biało-Czerwoni" udadzą się na Filipiny, czeka ich jeszcze kilka spotkań towarzyskich.

W dniach 29-31 sierpnia wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a 4 września w ostatnim sprawdzianie przed wylotem zagrają z Brazylią. Następnie 6 września ruszą do Azji, gdzie zostaną rozegrane mistrzostwa świata.

Zobacz również:

Magdalena Stysiak i Agnieszka Korneluk w meczu z Wietnamem na MŚ siatkarek 2025
MŚ siatkarek

To był największy sukces Polek na MŚ. Przeciwności losu nie miały znaczenia

Bartosz Nawrocki

    W fazie grupowej rywalami Polaków będą reprezentacje Rumunii, Kataru oraz Holandii. Zdecydowanie najbardziej wymagającymi rywalami będą Holendrzy. Jak zauważył Jakub Balcerzak prawdopodobnym jest, że w turnieju zabraknie ich największej gwiazdy.

    Nimir ominie MŚ, zaczął przygotowania z... klubem

    Jeden z najlepszych atakujących, Nimir Abdel-Aziz rozpoczął właśnie przygotowania do sezonu ligowego wraz ze swoim klubem, Ziraatem Bankasi Ankara. To najprawdopodobniej oznacza, że zabraknie go w kadrze na imprezę mistrzowską.

    Mistrzostwa świata rozpoczną się 12, a zakończą 28 września. Gospodarzem zmagań będą wcześniej wspomniane już Filipiny.

    MŚ 2025: terminarz reprezentacji Polski siatkarzy

    13.09.2025 (sobota): Polska - Rumunia (15:30)

    15.09.2025 (poniedziałek): Polska - Katar (15:30)

    17.09.2025 (środa): Polska - Holandia (12:00)

    Polska - Wietnam. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Niemki są liderkami grupy G MŚ siatkarek. Przed nimi jeszcze mecz z Polską
    MŚ siatkarek

    Zaskoczyły Polki, a teraz taki wynik. Faworytki nie powtórzyły błędu

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Nimir Abdel-Aziz, atakujący Holendrów
    Nimir Abdel-Aziz, atakujący Holendrówvolleyballworld.commateriały prasowe
    Polscy siatkarze ubrani w biało-czerwone stroje świętują zdobycie punktu podczas meczu, otoczeni przez kolegów z drużyny oraz przeciwników w tle, wyrażając emocje gestami i mimiką.
    Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego LN w NingboSUO XIANGLUAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja