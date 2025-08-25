Polacy czekają na MŚ, a tu takie doniesienia. Czołowy atakujący nie wystąpi

Jakiś czas temu zakończyła się pierwsza część sezonu reprezentacyjnego 2025. W niej wyśmienicie spisali się zawodnicy Nikoli Grbicia, którzy po niezłej fazie zasadniczej Ligi Narodów prawdziwie zdominowali turniej finałowy wygrywając go bez straty seta. W wielkim finale prawdziwie zdeklasowali Włochów 3:0 i po raz drugi w historii wygrali to trofeum. Rozgrywki te uznaje się za umowną połowę sezonu.

Tuż po nich siatkarze udali się na krótki wypoczynek, a następnie szlifowali formę w Zakopanem, gdzie przygotowywali się do nadchodzących mistrzostw świata. Nim "Biało-Czerwoni" udadzą się na Filipiny, czeka ich jeszcze kilka spotkań towarzyskich.

W dniach 29-31 sierpnia wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a 4 września w ostatnim sprawdzianie przed wylotem zagrają z Brazylią. Następnie 6 września ruszą do Azji, gdzie zostaną rozegrane mistrzostwa świata.

W fazie grupowej rywalami Polaków będą reprezentacje Rumunii, Kataru oraz Holandii. Zdecydowanie najbardziej wymagającymi rywalami będą Holendrzy. Jak zauważył Jakub Balcerzak prawdopodobnym jest, że w turnieju zabraknie ich największej gwiazdy.

Nimir ominie MŚ, zaczął przygotowania z... klubem

Jeden z najlepszych atakujących, Nimir Abdel-Aziz rozpoczął właśnie przygotowania do sezonu ligowego wraz ze swoim klubem, Ziraatem Bankasi Ankara. To najprawdopodobniej oznacza, że zabraknie go w kadrze na imprezę mistrzowską.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 12, a zakończą 28 września. Gospodarzem zmagań będą wcześniej wspomniane już Filipiny.

MŚ 2025: terminarz reprezentacji Polski siatkarzy

13.09.2025 (sobota): Polska - Rumunia (15:30)

15.09.2025 (poniedziałek): Polska - Katar (15:30)

17.09.2025 (środa): Polska - Holandia (12:00)

Nimir Abdel-Aziz, atakujący Holendrów volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego LN w Ningbo SUO XIANGLU AFP