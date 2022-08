Początek wielkiego grania w Polsce. Faworyci bezlitośni dla rywali

Reprezentacja USA to jeden z faworytów rozpoczynającego się turnieju. Na inaugurację zmagań w grupie C bez większych problemów pokonała niżej notowanych rywali. Meksykanie w żadnym z setów nie byli nawet blisko zwycięstwa. Zwycięzców z trybun oklaskiwały powoli wypełniające się trybuny, choć na głośniejsze brawa mogli liczyć Meksykanie.

W pierwszym secie Amerykanie szybko osiągnęli przewagę. Już przy stanie 7:3 trener rywali, Jorge Miguel Lopez, poprosił o czas . Spotkanie dobrze rozpoczął Matthew Anderson , amerykański atakujący, który wrócił do kadry dopiero przed mistrzostwami świata. Obecność 35-letniego zawodnika ma jeszcze wzmocnić siłę ognia USA - w pierwszym secie dostał pięć piłek i wszystkie zamienił na punkty.

Amerykanie jednymi z faworytów, Meksykanie outsiderem

Amerykanie, piąta drużyna rankingu FIVB, są nieporównywalnie bardziej utytułowani od piątkowych rywali. Brązowi medaliści mundialu sprzed czterech lat niedawną Ligę Narodów zakończyli na drugim miejscu, w półfinale bezlitośnie ogrywając reprezentację Polski. Ich mecz z “biało-czerwonymi", który zakończy zmagania w grupie C, już elektryzuje kibiców.

W drugim secie objęli nawet prowadzenie, ale tylko na minutę. Przez chwilę wynik oscylował jeszcze wokół remisu, ale przewagę rywalom zapewnił szczelny blok. Mimo wszystko nie była ona tak duża, jak w pierwszej partii. W końcówce, gdy na meksykański blok nadział się Aaron Russell, przewaga Amerykanów zmalała do dwóch punktów . Faworycie nie dali się dogonić, ostatecznie wygrali 25:20.

Wysoka wygrana USA i notatki trenera

Trzeciego seta rozpoczęły mocne zagrywki Micaha Christensona. Dzięki nim już na samym początku Amerykanie zbudowali trzypunktową przewagę. Mogli więc grać spokojnie, mimo to co kilka minut ich trener John Speraw zapisywał coś w notatniku. W wyśmienitych humorach byli też amerykańscy rezerwowi, którzy w coraz to inny sposób dopingowali kolegów i celebrowali zdobywane punkty.