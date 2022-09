Po meczu z Polską wywołał burzę. “To nie tak, że sędziowie muszą pomagać"

Mistrzostwa świata w siatkówce. "Uwielbiam taką publiczność"

- To była trudna bitwa. Rywale grali tak, jak się tego spodziewaliśmy, zaprezentowali się wspaniale, a my na to nie odpowiadaliśmy. Dlatego trwało to tak długo. Nie myślę, że mieliśmy jakiś problem z podejściem do rywala. Może mieliśmy trochę problemów mentalnych, to się czasami zdarza w trakcie meczów. Ale najważniejsze jest to, by wrócić. A my zrobiliśmy to dobrze. W tie-breaku musieliśmy trochę odświeżyć nasze umysły i ciała - ocenia Defalco.