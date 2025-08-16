Pilny komunikat ze zgrupowania, Grbić podjął decyzję. Dwóch siatkarzy skreślonych
Polscy siatkarze od tygodnia przygotowują się do mistrzostw świata, które odbędą się na Filipinach. Trener Nikola Grbić ma ciężki orzech do zgryzienia, bo kilku z nich musi odesłać do domu. W niedzielę podjął decyzję o skreśleniu dwóch siatkarzy. - Bardzo doceniam ich wkład i zaangażowanie w pierwszą część sezonu, których efektem jest złoty medal Siatkarskiej Ligi Narodów - przyznał selekcjoner.
Polscy siatkarze od tygodnia przebywają w Zakopanem. To właśnie tam trwa zgrupowanie przed mistrzostwami świata. Trener Nikola Grbić powołał na nie osiemnastu zawodników, aby ostatecznie wyselekcjonować czternastkę, która poleci na Filipiny. Po kilku dniach zapadła już pierwsza decyzja. Dwóch zawodników zostało skreślonych.
Nikola Grbić zdecydował się zawęzić trenującą grupę do 16 siatkarzy. W dalszych przygotowaniach nie będą uczestniczyć Bartłomiej Bołądź i Mateusz Poręba
Selekcjoner na oficjalnej stronie PZPS krótko skomentował swoją decyzję. - Dziękuję Bartkowi i Mateuszowi za miesiące wspólnej pracy. Bardzo doceniam ich wkład i zaangażowanie w pierwszą część sezonu, których efektem jest złoty medal Siatkarskiej Ligi Narodów - przyznał. Obaj zawodnicy pozostają do dyspozycji trenera, w przypadku kontuzji któregoś z graczy.
Mistrzostwa świata na Filipinach zostaną rozegrane między 12, a 28 września. Polacy zagrają w grupie B, a ich przeciwnikami będą Holendrzy, Rumunii i Katarczycy. Przed wylotem naszą reprezentację czeka jeszcze Memoriał Huberta Jerzego Wagnera i mecze z Serbami, Brazylijczykami i Argentyńczykami. Ponadto 4 września potwierdzono dodatkowy mecz z "Canarinhos".