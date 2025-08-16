Pilny komunikat ze zgrupowania, Grbić podjął decyzję. Dwóch siatkarzy skreślonych

Polscy siatkarze od tygodnia przygotowują się do mistrzostw świata, które odbędą się na Filipinach. Trener Nikola Grbić ma ciężki orzech do zgryzienia, bo kilku z nich musi odesłać do domu. W niedzielę podjął decyzję o skreśleniu dwóch siatkarzy. - Bardzo doceniam ich wkład i zaangażowanie w pierwszą część sezonu, których efektem jest złoty medal Siatkarskiej Ligi Narodów - przyznał selekcjoner.