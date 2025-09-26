Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pierwsza taka sytuacja na MŚ od 59 lat. Polscy siatkarze tworzą historię

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Polscy siatkarze szykują się do, prawdopodobnie, najtrudniejszego meczu na tych mistrzostwach świata. Już jutro o godz. 12:30 czasu polskiego zagramy z Włochami, a stawką będzie finał. Po drugiej stronie znajdują się za to turniejowe niespodzianki - Bułgaria i Czechy. W związku z występami tych ekip w strefie medalowej mundialu na Filipinach wiąże się historyczna sytuacja, której jesteśmy świadkami.

Reprezentacja Polski i Czech
Reprezentacja Polski i Czechen.volleyballworld.commateriał zewnętrzny

Mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach weszły w fazę decydujących rozstrzygnięć. Zostały już tylko cztery reprezentacje, które zagrają w dwóch półfinałach. Reprezentacja Polski stawi czoła Włochom, a Bułgarzy powalczą z Czechami. Zestawienie to jest zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą półfinałową parę.

Sensacje w półfinale MŚ na Filipinach

Reprezentacja Bułgarii wygrała swoje wszystkie dotychczasowe mecze. Dziewiąta kadra narodowa rankingu FIVB okazała się lepsza w grupie od Niemców, Słoweńców i Chilijczyków. Natomiast w fazie pucharowej Bułgarzy najpierw wygrali z Portugalią, a następnie sensacyjnie ze Stanami Zjednoczonymi, którzy byli jednymi z faworytów do końcowego triumfu.

Jeszcze większą niespodzianką jest obecność reprezentacji Czech w półfinale mistrzostw świata. Siedemnasta kadra rankingu FIVB po raz pierwszy od rozpadu Czechosłowacji znalazła się w strefie medalowej siatkarskiego mundialu. W fazie grupowej zajęli drugie miejsce, eliminując m.in. Brazylijczyków. Później naszym południowym sąsiadom udało się wygrać z Tunezją, a następnie z Iranem.

Pierwszy raz od 59 lat. Polacy częścią przełomowego momentu w historii siatkówki

Mimo wszystko, z perspektywy polskiego kibica, ale może i nie tylko, najbardziej interesująco zapowiada się starcie Polski z Włochami. Wystarczy powiedzieć, że to obecnie dwie najlepsze męskie ekipy w rankingu FIVB. Już jutro o 12:30 czasu polskiego dojdzie do "przedwczesnego finału" siatkarskich mistrzostw świata na Filipinach. Biało-czerwoni staną przed wielką szansą zrewanżowania się na zawodnikach z Italii za finał mundialu z 2022 roku.

W drodze do półfinału reprezentacja Polski nie przegrała ani jednego spotkania. Co więcej, straciła jedynie dwa sety na przestrzeni pięciu meczów. Za to Włosi mają na koncie porażkę w fazie grupowej z Belgią. Jednak pozostałe mecze siatkarze z Półwyspu Apenińskiego wygrywali do zera. W ćwierćfinale ponownie trafili na Belgów, na których zrewanżowali się w najlepszym możliwym stylu.

Siatkarze reprezentacji Polski
MŚ siatkarzy

Polska czeka na Włochów, nagle taki widok. Liczono na to od dawna

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Jak można zauważyć, w półfinale mistrzostw świata na Filipinach są same zespoły z Europy. To efekt sensacyjnych wyników, jak wspomnianego już odpadnięcia Brazylii czy szybkiego pożegnania się z turniejem przez Amerykanów. Jednego możemy być już pewni - w finale zagra reprezentacja, której przed turniejem raczej mało kto dawałby na to większe szanse. Mowa oczywiście o Bułgarii lub Czechach.

    To jednak nie wszystko. W związku z obecnością Włoch, Polski, Bułgarii i Czech w strefie medalowej mistrzostw świata mamy do czynienia z przełomową sytuacją w historii siatkówki. Bowiem, pierwszy raz od 1966 roku, a więc od 59 lat, w tej fazie mundialu znalazły się same zespoły z Europy. Słusznie zostało to zaobserwowane przez TVP Sport. We wspomnianym roku, w najlepszej czwórce MŚ znalazły się Czechosłowacja, Rumunia, ZSRR i NRD.

    Reprezentacja Polski ma szansę na pierwszy od 2018 złoty medal mistrzostw świata. Czy podopiecznym Nikoli Grbicia uda się ta sztuka? Jutro dowiemy się, czy biało-czerwoni będą mieli okazję powalczyć w finale, który rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę.

    Katar zorganizuje siatkarskie mistrzostwa świata w 2029 roku
    MŚ siatkarzy

    Tuż przed półfinałami pojawił się komunikat. FIVB potwierdza. Tutaj powalczą o medale. "Po raz pierwszy w historii"

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Zawodnik drużyny siatkarskiej w białej koszulce z zielonymi akcentami wyraża silne emocje po udanej akcji, zaciskając pięść i krzycząc, obok niego stoją jego koledzy z drużyny odwróceni lekko bokiem
    MŚ siatkarzy. Mecz Bułgaria - Portugalia wyłonił kolejnego ćwierćfinalistę turniejuVolleyballWorldmateriały prasowe
    Dwóch siatkarzy w biało-czerwonych strojach celebruje zdobycie punktu na boisku, jeden z zawodników głośno okazuje radość po drugiej stronie siatki, a parkiet i linie pola gry są widoczne w tle.
    MŚ siatkarzy. Bartosz Kurek jest liderem reprezentacji Polski w MŚ na FilipinachVolleyballWorldmateriały prasowe
    Zespół siatkarzy w niebieskich strojach celebruje punkt na boisku, skupieni w kręgu zawodnicy wyrażają silne emocje, jeden z graczy wyróżnia się czerwonym strojem bramkarza.
    Siatkarze reprezentacji Czechvolleyball worldmateriały prasowe

