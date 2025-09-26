Pierwsza taka sytuacja na MŚ od 59 lat. Polscy siatkarze tworzą historię

Mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach weszły w fazę decydujących rozstrzygnięć. Zostały już tylko cztery reprezentacje, które zagrają w dwóch półfinałach. Reprezentacja Polski stawi czoła Włochom, a Bułgarzy powalczą z Czechami. Zestawienie to jest zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą półfinałową parę.

Sensacje w półfinale MŚ na Filipinach

Reprezentacja Bułgarii wygrała swoje wszystkie dotychczasowe mecze. Dziewiąta kadra narodowa rankingu FIVB okazała się lepsza w grupie od Niemców, Słoweńców i Chilijczyków. Natomiast w fazie pucharowej Bułgarzy najpierw wygrali z Portugalią, a następnie sensacyjnie ze Stanami Zjednoczonymi, którzy byli jednymi z faworytów do końcowego triumfu.

Jeszcze większą niespodzianką jest obecność reprezentacji Czech w półfinale mistrzostw świata. Siedemnasta kadra rankingu FIVB po raz pierwszy od rozpadu Czechosłowacji znalazła się w strefie medalowej siatkarskiego mundialu. W fazie grupowej zajęli drugie miejsce, eliminując m.in. Brazylijczyków. Później naszym południowym sąsiadom udało się wygrać z Tunezją, a następnie z Iranem.

Pierwszy raz od 59 lat. Polacy częścią przełomowego momentu w historii siatkówki

Mimo wszystko, z perspektywy polskiego kibica, ale może i nie tylko, najbardziej interesująco zapowiada się starcie Polski z Włochami. Wystarczy powiedzieć, że to obecnie dwie najlepsze męskie ekipy w rankingu FIVB. Już jutro o 12:30 czasu polskiego dojdzie do "przedwczesnego finału" siatkarskich mistrzostw świata na Filipinach. Biało-czerwoni staną przed wielką szansą zrewanżowania się na zawodnikach z Italii za finał mundialu z 2022 roku.

W drodze do półfinału reprezentacja Polski nie przegrała ani jednego spotkania. Co więcej, straciła jedynie dwa sety na przestrzeni pięciu meczów. Za to Włosi mają na koncie porażkę w fazie grupowej z Belgią. Jednak pozostałe mecze siatkarze z Półwyspu Apenińskiego wygrywali do zera. W ćwierćfinale ponownie trafili na Belgów, na których zrewanżowali się w najlepszym możliwym stylu.

Jak można zauważyć, w półfinale mistrzostw świata na Filipinach są same zespoły z Europy. To efekt sensacyjnych wyników, jak wspomnianego już odpadnięcia Brazylii czy szybkiego pożegnania się z turniejem przez Amerykanów. Jednego możemy być już pewni - w finale zagra reprezentacja, której przed turniejem raczej mało kto dawałby na to większe szanse. Mowa oczywiście o Bułgarii lub Czechach.

To jednak nie wszystko. W związku z obecnością Włoch, Polski, Bułgarii i Czech w strefie medalowej mistrzostw świata mamy do czynienia z przełomową sytuacją w historii siatkówki. Bowiem, pierwszy raz od 1966 roku, a więc od 59 lat, w tej fazie mundialu znalazły się same zespoły z Europy. Słusznie zostało to zaobserwowane przez TVP Sport. We wspomnianym roku, w najlepszej czwórce MŚ znalazły się Czechosłowacja, Rumunia, ZSRR i NRD.

Reprezentacja Polski ma szansę na pierwszy od 2018 złoty medal mistrzostw świata. Czy podopiecznym Nikoli Grbicia uda się ta sztuka? Jutro dowiemy się, czy biało-czerwoni będą mieli okazję powalczyć w finale, który rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę.

