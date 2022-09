Piękne obrazki po finale mistrzostw świata. Do akcji wkroczyły polskie WAGs

Polacy co prawda nie obronili tytułu mistrzów świata, jednak udało im się skraść serce kibiców. Podopieczni Nikoli Grbicia przegrali z Włochami 1-3 i wywalczyli srebrne medale, jednak drugie miejsce nie było dla nich aż tak satysfakcjonujące. Widać to było m.in. po wyrazach twarzy naszych reprezentantów. By poprawić humor swoim ukochanym, do akcji szybko wkroczyły polskie WAGs. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć, pocałunków i czułości.