Pewna wygrana faworytów do tytułu. Awans z pierwszego miejsca

Francuzi już przed przyjazdem do Polski zapowiadali, że interesuje ich tylko mistrzowski tytuł . Złoci medaliści igrzysk w Tokio, po wygranej z Niemcami i pięciosetowej, ale zwycięskiej batalii ze Słowenią, przed spotkaniem z Kamerunem byli niemal pewni awansu z pierwszego miejsca.

Zespół z Afryki to jedna ze słabszych drużyn w całym turnieju i raczej nikt nie spodziewał się, że mógłby sprawić problemy Francuzów . No i faktycznie, "Trójkolorowi" dość pewnie wygrali dwa pierwsze sety, w obu zwyciężając 25:19, demonstrując zdecydowanie dojrzalszą siatkówkę od Kameruńczyków.

W trzeciej partii Francuzi nieco się rozluźnili i Kamerun w pierwszych fragmentach miał nawet kilkupunktowe prowadzenie. Jednak w drugiej części seta faworyci doszli do głosu i ostatecznie wygrali 25:22, a całe spotkanie 3:0, dzięki czemu z pierwszego miejsca awansowali do 1/8 finału finału, potwierdzając, że należą do faworytów całej imprezy.