Po tegorocznych mistrzostwach świata krytykowano przede wszystkim brak zmian na parkiecie w krytycznych momentach. Tam, gdzie zagrać mógł np. w pełni zdrowy Szalpuk, Grbić stawiał na lekko kontuzjowanego Tomasza Fornala. Wielu ekspertów było zdziwionych tym, w jaki sposób serbski szkoleniowiec prowadził zmiany podczas najważniejszych meczów imprezy.

Nikola Grbić w ogniu krytyki. Damian Wojtaszek wyjaśnił

Ostatecznie do dyskusji postanowił włączyć się również Damian Wojtaszek. Przyznał, że jego postawa Nikoli Grbicia ws. zmian w ogóle nie zdziwiła i że tego właśnie się spodziewał po tym, co widział m.in. w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Czy Polacy mogą być zadowoleni z brązowego medalu? Mądre słowa Nikoli Grbicia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

"Trener nie lubi zmian i każdy o tym wie" - zaznaczył na samym początku. Potem postanowił przypomnieć, jak wyglądał mecz półfinałowy z USA w trakcie igrzysk, który okazał się dla polskich siatkarzy drogą z piekła do nieba.

Damian Wojtaszek przypomniał półfinał igrzysk olimpijskich

"Wspomniałem przed chwilą półfinał igrzysk olimpijskich. Gdyby Marcin Janusz mógł jeszcze chodzić, no to na pewno Grzegorza Łomacza by nie wpuścił, więc wiemy, że on ma jakby żelazną szóstkę i te zmiany są podyktowane pod to, że jeśli ktoś nie może... No, tacy są trenerzy i każdy wie, co robi" - podkreślił Wojtaszek.

Polacy ostatecznie wrócili z mistrzostw świata z brązowym medalem. Przegrali podczas mistrzostw tylko jeden mecz - półfinał z Włochami. Ostatecznie reprezentacja wróciła jednak zadowolona ze swojego osiągnięcia - to kolejny już medal na międzynarodowej imprezie wysokiej rangi, odkąd kadrę prowadzi Nikola Grbić.

Rozwiń

Liga Narodów siatkarzy. Nikola Grbić zapowiada zmiany przed kolejnym turniejem screen Polsat Sport Polsat Sport

Trener reprezentacji Polski Nikola Grbić Marcin Golba AFP