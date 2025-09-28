Można to powiedzieć z absolutną pewnością siebie - 21-letni Aleksandyr i 18-letni Simeon Nikołow są zawodnikami już tego formatu, bez których nie byłoby szans, aby kadra Bułgarii zrobiła taką "grandę" na mistrzostwach świata na Filipinach. Starszy z braci jest także mentalnym gigantem, którego nie złamał nawet fatalny początek w meczu ćwierćfinałowym ze Stanami Zjednoczonymi. Wielu starszym kolegom katastrofalna skuteczność w ataku w dwóch setach zupełnie podcięłaby skrzydła, ale nie jemu. Później mecz miał już tylko jednego, głównego aktora, a on skończył z dorobkiem. 29 punktów.

W całym dotychczasowym turnieju zgromadził - uwaga - 150 punktów. 150 punktów w sześciu dotychczasowych meczach, co daje średnią na kosmicznym poziomie 25 punktów na jedno spotkanie. Jeśli jego kariera nadal będzie się tak rozwijała, już wkrótce zostanie absolutną supergwiazdą. A wszystko ku temu ma także jego brat Simeon, bo nie zdarza się często, aby 18-latek pełnił tak wiodącą rolę w zespole, będąc pierwszym rozgrywającym.

Aleksandyr Nikołow przed finałem MŚ: Zagramy bez żadnej presji

Po batalii z Czechami w półfinale, przed Bułgarami potężne wyzwanie - mecz o złoto z Włochami, którzy wczoraj "przejechali się" po reprezentacji Polski. Przeciwko naszym południowym sąsiadom Alex pobił rekord tych mistrzostw, zdobywając aż 31 "oczek". To tak, jakby w pojedynkę wygrał jednego seta, a w drugim dołożył jeszcze sześć punktów.

Czego możemy spodziewać się po tobie w finale - padło zasadne pytanie?

- Możecie oczekiwać, że zagramy bez żadnej presji. Drużyna po drugiej stronie jest lepsza od nas, ale w finale to nie ma znaczenia, bo to tylko jeden mecz. Zaczynamy od 0:0 i wyjdziemy na boisko z impetem. Tak wygraliśmy wszystkie te mecze i tam samo zrobimy w ostatnim pojedynku - zapewnił. Gdy udzielał tego wywiadu, w strefie dla mediów pojawił się jego tata, Władimir Nikołow, bardzo dumny z obu swoich pociech.

- Rodzice naprawdę mnie zaskoczyli, nie wiedziałem, że przyjadą. A to sprawia, że nasze osiągnięcie robi się jeszcze słodsze. Dziękuję im za to, że zawsze mnie wspierają i obejrzą też najważniejszy i najlepszy mecz w moim życiu, czyli jutrzejszy finał. Jestem im za to bardzo wdzięczny - dojrzale zareagował nowy geniusz siatkówki o fantastycznych warunkach fizycznych.

Oczywiście już możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy, nawet jeśli to byłby srebrny medal. Ale musimy dać sobie uczciwą szansę na zdobycie złota

Jaki plan mieli Bułgarzy, aby w krótkim czasie przygotować się do finału?

- Po prostu odpocząć, spróbować "wyłączyć" mózg i umysł, bo łatwo wybiec myślami w przyszłość i zacząć przeglądać media społecznościowe, a tam podniecać się, że już jesteśmy na drugim miejscu. Oczywiście już możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy, nawet jeśli to byłby srebrny medal. Ale musimy dać sobie uczciwą szansę na zdobycie złota. Presja będzie ciążyła na naszym przeciwniku, a my wyjdziemy super zmotywowani - powiedział starszy z braci.

Ciekawie wybrzmiało pytanie, jaką radę przekazałby z tego miejsca sobie, ale będącym w wieku dziecięcym, gdy dopiero marzył o tym, aby wystąpić w finale mistrzostw świata.

- Powiedziałbym mu, żeby trzymał się ciężkiej pracy, tak jak zawsze. I że zasługuje na to, co go teraz spotyka. Usłyszałbym ode mnie: "włożyłeś w to mnóstwo pracy i powinieneś być dumny z tego, co osiągnąłeś".

Mecz o złoto MŚ Bułgaria - Włochy rozpocznie się o godz. 12.30 czasu polskiego.

Z Manili - Artur Gac

