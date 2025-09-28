Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oto sensacyjni mistrzowie świata? "Nie rozumiem, co się dzieje". Włosi w tarapatach

- To absolutnie cudownie, znowu brakuje mi słów, jak mówiłem przez ostatnie trzy mecze, ale wiecie, musimy się skupić. Szczerze mówiąc, nadal nie rozumiem, co się dzieje. Damy z siebie wszystko, spróbujemy pomalować medal na złoto - mówił przeszczęśliwy Aleksandyr Nikołow, 21-letni przyjmujący reprezentacji Bułgarii, sensacyjnego finalisty siatkarskich mistrzostw świata. Razem z 18-letnim bratem Simeonem, pierwszym rozgrywającym kadry, robią furorę, a duma rozpiera przybyłego na Filipiny ojca rodzeństwa i byłego znakomitego atakującego, Wladimira Nikołowa.

Aleksandyr Nikołow i Alessandro Michieletto, dwie gwiazdy MŚ w siatkówce
Aleksandyr Nikołow i Alessandro Michieletto, dwie gwiazdy MŚ w siatkówceMark Fredesjed Cristino/Getty Images - Mark Fredesjed Cristino/Getty ImagesGetty Images

Można to powiedzieć z absolutną pewnością siebie - 21-letni Aleksandyr i 18-letni Simeon Nikołow są zawodnikami już tego formatu, bez których nie byłoby szans, aby kadra Bułgarii zrobiła taką "grandę" na mistrzostwach świata na Filipinach. Starszy z braci jest także mentalnym gigantem, którego nie złamał nawet fatalny początek w meczu ćwierćfinałowym ze Stanami Zjednoczonymi. Wielu starszym kolegom katastrofalna skuteczność w ataku w dwóch setach zupełnie podcięłaby skrzydła, ale nie jemu. Później mecz miał już tylko jednego, głównego aktora, a on skończył z dorobkiem. 29 punktów.

W całym dotychczasowym turnieju zgromadził - uwaga - 150 punktów. 150 punktów w sześciu dotychczasowych meczach, co daje średnią na kosmicznym poziomie 25 punktów na jedno spotkanie. Jeśli jego kariera nadal będzie się tak rozwijała, już wkrótce zostanie absolutną supergwiazdą. A wszystko ku temu ma także jego brat Simeon, bo nie zdarza się często, aby 18-latek pełnił tak wiodącą rolę w zespole, będąc pierwszym rozgrywającym.

Aleksandyr Nikołow przed finałem MŚ: Zagramy bez żadnej presji

Po batalii z Czechami w półfinale, przed Bułgarami potężne wyzwanie - mecz o złoto z Włochami, którzy wczoraj "przejechali się" po reprezentacji Polski. Przeciwko naszym południowym sąsiadom Alex pobił rekord tych mistrzostw, zdobywając aż 31 "oczek". To tak, jakby w pojedynkę wygrał jednego seta, a w drugim dołożył jeszcze sześć punktów.

    Czego możemy spodziewać się po tobie w finale - padło zasadne pytanie?

    - Możecie oczekiwać, że zagramy bez żadnej presji. Drużyna po drugiej stronie jest lepsza od nas, ale w finale to nie ma znaczenia, bo to tylko jeden mecz. Zaczynamy od 0:0 i wyjdziemy na boisko z impetem. Tak wygraliśmy wszystkie te mecze i tam samo zrobimy w ostatnim pojedynku - zapewnił. Gdy udzielał tego wywiadu, w strefie dla mediów pojawił się jego tata, Władimir Nikołow, bardzo dumny z obu swoich pociech.

    - Rodzice naprawdę mnie zaskoczyli, nie wiedziałem, że przyjadą. A to sprawia, że nasze osiągnięcie robi się jeszcze słodsze. Dziękuję im za to, że zawsze mnie wspierają i obejrzą też najważniejszy i najlepszy mecz w moim życiu, czyli jutrzejszy finał. Jestem im za to bardzo wdzięczny - dojrzale zareagował nowy geniusz siatkówki o fantastycznych warunkach fizycznych.

    Oczywiście już możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy, nawet jeśli to byłby srebrny medal. Ale musimy dać sobie uczciwą szansę na zdobycie złota
    Aleksandyr Nikołow

    Jaki plan mieli Bułgarzy, aby w krótkim czasie przygotować się do finału?

    - Po prostu odpocząć, spróbować "wyłączyć" mózg i umysł, bo łatwo wybiec myślami w przyszłość i zacząć przeglądać media społecznościowe, a tam podniecać się, że już jesteśmy na drugim miejscu. Oczywiście już możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy, nawet jeśli to byłby srebrny medal. Ale musimy dać sobie uczciwą szansę na zdobycie złota. Presja będzie ciążyła na naszym przeciwniku, a my wyjdziemy super zmotywowani - powiedział starszy z braci.

      Ciekawie wybrzmiało pytanie, jaką radę przekazałby z tego miejsca sobie, ale będącym w wieku dziecięcym, gdy dopiero marzył o tym, aby wystąpić w finale mistrzostw świata.

      - Powiedziałbym mu, żeby trzymał się ciężkiej pracy, tak jak zawsze. I że zasługuje na to, co go teraz spotyka. Usłyszałbym ode mnie: "włożyłeś w to mnóstwo pracy i powinieneś być dumny z tego, co osiągnąłeś".

      Mecz o złoto MŚ Bułgaria - Włochy rozpocznie się o godz. 12.30 czasu polskiego.

      Z Manili - Artur Gac

