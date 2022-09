Opowieść życia polskiego siatkarza. "Podczas ostatniego pożegnania z mamą..."

Poręba oddaje hołd zmarłej mamie

Poręba sprawia wrażenie zawodnika bardzo świadomego oraz nad wyraz mocnego psychicznie. To pokłosie tragicznego wydarzenia z życia prywatnego, czyli śmierci mamy . - Za sprawą moich przejść porażka czy gorszy dzień bardziej mnie motywują niż osłabiają . Nie mam wtedy ochoty zamknąć się w pokoju, nie wychodzić i nie rozmawiać z nikim, tylko właśnie wychodzę silniejszy następnego dnia i staram się brnąć cały czas do przodu - powiedział Poręba dla sport.pl, potwierdzając, że trudne przeżycia go hartują, a nie podłamują.

Mateusz Poręba gra z nietypowym na koszulce numerem 72 , który nie jest przypadkowy. To cyfra, nawiązująca do roku urodzenia jego ukochanej mamy , którą pokonała choroba nowotworowa.

- Nie robię tego wszystkiego tylko dla siebie, ale też dla rodziny i dla mamy. To był mój pomysł, by dzień po jej pogrzebie zagrać w meczu. Potrzebowałem skupić się na czymś. Do drużyny dołączyłem w nocy. Trener Marcin Mierzejewski, który w tamtym okresie pomagał mi całym sercem, czekał na mnie. Nie pamiętam szczegółów tego spotkania, ale podobno dobrze wtedy zagrałem. Podczas ostatniego pożegnania z mamą włożyłem do jej trumny statuetkę MVP otrzymaną w spotkaniu PlusLigi. Mam nadzieję, że teraz też będzie ze mnie dumna - powiedział Poręba.