Od lat tworzą zgrany zespół. Siatkarską parę połączyła miłość do sportu

Aleksander Śliwka do jeden z reprezentantów Polski na tegorocznych mistrzostwach świata w siatkówce. 27-latek miłość do sportu ma we krwi. Zarówno jego matka, jak i ojciec trenowali wcześniej siatkówkę. Teraz gra w nią nie tylko Aleksander, ale także jego młodszy brat Piotr.

Oczywiste jest więc to, że reprezentant Polski szukał partnerki, która tak jak on docenia piękno sportu. Tak właśnie poznał swoją obecną ukochaną, Jagodę Gruszczyńską.

Jakub Kochanowski po meczu Polska - Tunezja. WIDEO / Paweł Pyziak / Mateusz Wróbel (operator) / INTERIA.TV

Połączyła ich miłość do siebie i... do sportu. Ukochana Olka Śliwki to siatkarka plażowa

Jagoda Gruszczyńska urodziła się w 1995 roku. Podobnie jak jej partner, 27-latka pochodzi ze sportowej rodziny - jej mama była koszykarką, ojciec piłkarzem, a ona i jej brat Jędrzej zostali siatkarzami.

Dziewczyna Aleksandra Śliwki ma na swoim koncie wiele osiągnięć, w tym m.in. medale mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Obecnie Gruszczyńska reprezentuje klub UKS SMS Łódź.

Z reprezentantem Polski 27-latka zaczęła spotykać się 7 lat temu. Od tamtej pory tworzą zgrany zespół. Zarówno Śliwka, jak i Gruszczyńska w mediach społecznościowych publikują głównie posty związane ze sportem, od czasu do czasu dzielą się jednak wspólnymi zdjęciami.

Jagoda Gruszczyńska