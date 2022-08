- Jeśli przestaniemy być skoncentrowani, dzieje się to, co w trzecim secie. Mamy 2:0, 14:10 i myślimy, że wszystko jest skończone . Musimy wywierać presję do samego końca - zaznacza trener.

Nikola Grbić usatysfakcjonowany. "Kilka razy w karierze mi się to zdarzyło"

Po spotkaniu był jednak w wyśmienitym humorze. Na pytanie o to, skąd tak dobra dyspozycja jego siatkarzy w polu serwisowym, żartował, że to w pełni jego zasługa. Odniósł się też do perfekcji, o jaką jego siatkarze niemal otarli się w pierwszym secie.

Grbić tłumaczy słowa o presji. "Nie chcę, żeby ludzie przestali nas śledzić"

- Wiem, co powiedziałem, i co miałem na myśli. Przepraszam, jeśli ktoś tego nie zrozumiał. Nie chcę, żeby ludzie przestali nas śledzić i nie byli zaangażowani, by siedzieli przed telewizorem i nie komentowali - zaznacza. - Powiedziałem, że wszystkie negatywne komentarze na temat kogoś, kto nie gra tak, jakbyśmy chcieli, niszczą go. Dla was to nic, ale wasz negatywny komentarz... Ktoś mu o tym powie, nawet jeśli sam nie szuka takich informacji. A zwykle robią to ludzie, którzy nie znają się na siatkówce. Siedzą przy kawie lub piwie i wstawiają komentarze. Wszyscy chcą, byśmy wygrywali, więc spróbujmy pomóc. Starajmy się być pozytywni wobec tych chłopaków, którzy grają najlepszą siatkówkę, jaką mogą.