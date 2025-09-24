Partner merytoryczny: Eleven Sports

O tym było głośno, krytykowano kadrę Grbicia. Nadeszła ważna zmiana. To koniec

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Kolejny raz siatkarze reprezentacji Polski zagrali bardzo dobre spotkanie. Tym razem w ćwierćfinale mistrzostw świata w trzech setach ograli Turcję, dzięki czemu zameldowali się w strefie medalowej. Co ciekawe, mimo nie najlepszego przyjęcia świetnie wyglądała gra naszych środkowych. Jest to bardzo dobra wiadomość, bowiem w poprzednich meczach w mediach pojawiało się wiele negatywnych opinii w tym kontekście. Tuż po meczu kilka zdań powiedział także Norbert Huber.

Norbert Huber (numer 99) zagrał z Turcją na wysokim poziomie
Norbert Huber (numer 99) zagrał z Turcją na wysokim poziomievolleyball worldmateriały prasowe

Świetnie na tegorocznych mistrzostwach świata spisują się polscy siatkarze. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia jak burza przemknęła przez fazę grupową, tracąc zaledwie jednego seta, z Holandią. W ten sposób z pierwszego miejsca awansowała do fazy pucharowej, gdzie w 1/8 finału zmierzyła się z Kanadą.

Rywalizacja zakończyła się wynikiem 3:1, dzięki czemu "Biało-Czerwoni" zameldowali się w najlepszej ósemce turnieju. W ćwierćfinale natomiast bez większych problemów pokonali Turcję 3:0 i czwarty raz z rzędu znaleźli się w czołowej czwórce mistrzostw świata. Świetnie w tym meczu spisali się środkowi kadry, Norbert Huber i Jakub Kochanowski.

    Pierwszy z wymienionych zdobył 9 punktów, a drugi 13. W ten sposób zdecydowanie odpowiedzieli na małą krytykę, jaka ich ostatnio spotykała. W mediach wiele mówiło się o grze środkiem naszej kadry, a to spotkanie zdaje się być idealnym zaprzeczeniem tych słów.

    Obaj zaprezentowali się kapitalnie w ataku i wykorzystali zdecydowaną większość piłek, jakie dostali do Marcina Komendy. Huber skończył siedem na dziewięć ataków (78 proc. skuteczności), a Kochanowski sześć na siedem (86 proc.). Do tego doszły punktowe bloki, a także asy serwisowe.

    Huber wprost po meczu z Turcją. "Nerwowo"

    27-latek w rozmowie z Polsatem Sport wskazał, że spotkanie okazało się zdecydowanie łatwiejsze, niż się spodziewano. Z pewnością na to wpłynął fakt, że z powodów zdrowotnych nieobecny był Efe Mandiraci, lider Turcji.

    Graliśmy momentami nerwowo na zagrywce. Myślę, że mieliśmy z tyłu głowy zadania taktyczne, o których mówił trener. Na pewno mecz był trochę łatwiejszy, niż się spodziewaliśmy. Nieobecność Mandiraciego sprawiła, że Turcy grali gorzej i nie byli taką ekipą, jak w poprzednich meczach
    powiedział.

    Polska w półfinale zmierzy się z obrońcami tytułu, Włochami. Spotkanie to zaplanowane jest na sobotę, 27 września. Mecze o 3. i 1. miejsce odbędą się w niedzielę, 28 września.

    Zawodnicy dwóch drużyn siatkarskich walczą o punkt przy siatce podczas meczu w hali sportowej, dynamiczna akcja w trakcie bloku ze strony jednej drużyny i ataku z drugiej, w tle sędzia, ławka rezerwowych oraz kibice.
    Norbert Huber w atakuVolleyballWorldmateriały prasowe
    Zawodnik siatkarski w białej koszulce i czerwonych spodenkach podczas dynamicznej akcji tuż przy parkiecie, skupiony na piłce siatkowej unoszącej się blisko jego twarzy.
    Norbert Huber nie gryzie się w język, oceniając ze swojego punktu widzenia warunki podczas mistrzostw świata na FilipinachJAM STA ROSAAFP
    Siatkarze drużyny Polski w trakcie meczu na hali sportowej świętują zdobycie punktu, w tle widoczna siatka oraz zawodnicy przeciwnej drużyny.
    Jakub Kochanowski (nr 15) spisał się w meczu z Turcją znakomiciePiotr MatusewiczEast News

