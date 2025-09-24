O tym było głośno, krytykowano kadrę Grbicia. Nadeszła ważna zmiana. To koniec

Świetnie na tegorocznych mistrzostwach świata spisują się polscy siatkarze. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia jak burza przemknęła przez fazę grupową, tracąc zaledwie jednego seta, z Holandią. W ten sposób z pierwszego miejsca awansowała do fazy pucharowej, gdzie w 1/8 finału zmierzyła się z Kanadą.

Rywalizacja zakończyła się wynikiem 3:1, dzięki czemu "Biało-Czerwoni" zameldowali się w najlepszej ósemce turnieju. W ćwierćfinale natomiast bez większych problemów pokonali Turcję 3:0 i czwarty raz z rzędu znaleźli się w czołowej czwórce mistrzostw świata. Świetnie w tym meczu spisali się środkowi kadry, Norbert Huber i Jakub Kochanowski.

Pierwszy z wymienionych zdobył 9 punktów, a drugi 13. W ten sposób zdecydowanie odpowiedzieli na małą krytykę, jaka ich ostatnio spotykała. W mediach wiele mówiło się o grze środkiem naszej kadry, a to spotkanie zdaje się być idealnym zaprzeczeniem tych słów.

Obaj zaprezentowali się kapitalnie w ataku i wykorzystali zdecydowaną większość piłek, jakie dostali do Marcina Komendy. Huber skończył siedem na dziewięć ataków (78 proc. skuteczności), a Kochanowski sześć na siedem (86 proc.). Do tego doszły punktowe bloki, a także asy serwisowe.

Huber wprost po meczu z Turcją. "Nerwowo"

27-latek w rozmowie z Polsatem Sport wskazał, że spotkanie okazało się zdecydowanie łatwiejsze, niż się spodziewano. Z pewnością na to wpłynął fakt, że z powodów zdrowotnych nieobecny był Efe Mandiraci, lider Turcji.

Graliśmy momentami nerwowo na zagrywce. Myślę, że mieliśmy z tyłu głowy zadania taktyczne, o których mówił trener. Na pewno mecz był trochę łatwiejszy, niż się spodziewaliśmy. Nieobecność Mandiraciego sprawiła, że Turcy grali gorzej i nie byli taką ekipą, jak w poprzednich meczach

Polska w półfinale zmierzy się z obrońcami tytułu, Włochami. Spotkanie to zaplanowane jest na sobotę, 27 września. Mecze o 3. i 1. miejsce odbędą się w niedzielę, 28 września.

