O której Polacy grają z Czechami mecz o 3. miejsce MŚ siatkarzy? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]
W meczu o trzecie miejsce mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach zagrają Polska i Czechy. Nasi południowi sąsiedzi są sensacją turnieju, jednak w półfinale nie sprostali Bułgarii. Z kolei Biało-Czerwoni ulegli Włochom. O której godzinie siatkarze grają półfinał z Czechami? Gdzie oglądać? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Reprezentacja Polski, pod wodzą Nikoli Grbicia bardzo dobrze radziła sobie na mistrzostwach świata na Filipinach. W grupie biało-czerwoni wygrali wszystkie mecze, pewnie wychodząc z pierwszego miejsca. W 1/8 finału odprawiliśmy Kanadyjczyków, wygrywając 3:1. Natomiast w ćwierćfinale nie pozostawiliśmy złudzeń Turkom, z którymi zwyciężyliśmy 3:0.
Jednak najtrudniejszy rywal wylosował się w półfinale. To Włosi, druga drużyna rankingu FIVB oraz obrońca tytułu mistrza świata z 2022 roku. Niestety, podopieczni Nikoli Grbicia nie podołali zadaniu i przegrali 3:0. Włosi przeszli do finału, w którym zagrają z Bułgarią. Polakom pozostaje walka o brązowy medal MŚ z Czechami. Biało-czerwoni staną więc przed szansą na zdobycie pierwszego takiego krążka na mundialu w historii.
Z naszymi południowymi sąsiadami mierzyliśmy się do tej pory pięciokrotnie. Czechom ulegliśmy w całej historii starć tylko raz - w 2011 roku, przy okazji Memoriału Huberta Wagnera. Ostatnie spotkanie Polacy i Czesi rozegrali dwa lata temu, na mistrzostwach Europy. Wówczas padł wynik 3:0.
O której mecz o 3. miejsce Polska - Czechy na MŚ siatkarzy? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]
Mecz o trzecie miejsce MŚ siatkarzy Polska - Czechy zostanie rozegrany w niedzielę 28 września o godzinie 8:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.