Reprezentacja Polski, pod wodzą Nikoli Grbicia bardzo dobrze radziła sobie na mistrzostwach świata na Filipinach. W grupie biało-czerwoni wygrali wszystkie mecze, pewnie wychodząc z pierwszego miejsca. W 1/8 finału odprawiliśmy Kanadyjczyków, wygrywając 3:1. Natomiast w ćwierćfinale nie pozostawiliśmy złudzeń Turkom, z którymi zwyciężyliśmy 3:0.

Jednak najtrudniejszy rywal wylosował się w półfinale. To Włosi, druga drużyna rankingu FIVB oraz obrońca tytułu mistrza świata z 2022 roku. Niestety, podopieczni Nikoli Grbicia nie podołali zadaniu i przegrali 3:0. Włosi przeszli do finału, w którym zagrają z Bułgarią. Polakom pozostaje walka o brązowy medal MŚ z Czechami. Biało-czerwoni staną więc przed szansą na zdobycie pierwszego takiego krążka na mundialu w historii.

Z naszymi południowymi sąsiadami mierzyliśmy się do tej pory pięciokrotnie. Czechom ulegliśmy w całej historii starć tylko raz - w 2011 roku, przy okazji Memoriału Huberta Wagnera. Ostatnie spotkanie Polacy i Czesi rozegrali dwa lata temu, na mistrzostwach Europy. Wówczas padł wynik 3:0.

O której mecz o 3. miejsce Polska - Czechy na MŚ siatkarzy? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Mecz o trzecie miejsce MŚ siatkarzy Polska - Czechy zostanie rozegrany w niedzielę 28 września o godzinie 8:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Najlepsze ataki w meczu Polska - Włochy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze reprezentacji Czech VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski volleyball world materiały prasowe