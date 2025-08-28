Dziś Nikola Grbić odkrył karty przed mistrzostwami świata na Filipinach. Serbski trener wybrał czternastu szczęśliwców, którzy polecą na wrześniowy mundial. Wśród powołanych nie brakuje zaskoczeń.

MŚ na Filipinach rozpocznie się w piątek 12 września. Biało-czerwoni zmierzą się w grupie z Katarem, Holandią i Rumunią. Zanim jednak dojdzie do rywalizacji na najwyższym poziomie, Polacy zagrają w Memoriale Huberta Wagnera, który będzie trwał od piątku do niedzieli.

Zaskoczeń w kadrze na MŚ nie brakuje. Grbić szczególnie docenił dwóch siatkarzy

Patrząc na skład, który Nikola Grbić wybrał na nadchodzący mundial, można dostrzec kilka nowych nazwisk. Na pierwszy plan wysuwają się libero Jastrzębskiego Węgla Maksymilian Granieczny oraz środkowy Lechii Tomaszów Mazowiecki Jakub Nowak. 20-letni siatkarze na tyle się wyróżniali, że serbski szkoleniowiec ich dostrzegł.

Jakub Nowak to gracz pierwszoligowego zespołu, zatem tym bardziej zaskakujące jest to, że Grbić mu zaufał. Jednak Serb już wcześniej sprawdził 20-letniego środkowego. Nowak zadebiutował w reprezentacji Polski 30 maja tego roku w turnieju towarzyskim Silesia Cup. Zaprezentował się na tyle dobrze, że wraz z resztą zespołu wziął udział w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów.

Chcę spłacić dług, który mam po tym, jak zostałem powołany przez trenera do kadry, ale też chcę pokazać, że nadaję się do drużyny na mistrzostwa świata

Zresztą, w tegorocznej Lidze Narodów, a także w turnieju finałowym w chińskim Ningbo wziął również udział Maksymilian Granieczny. Podobnie jak Nowak, libero również zadebiutował w dorosłej kadrze w rozgrywkach Silesia Cup. Przypomnijmy, że biało-czerwoni zdobyli w Chinach złoty medal, wygrywając po 3:0 najpierw z Japonią, następnie z Brazylią, a w finale z Włochami. Tym samym, Maksymilian Granieczny został najmłodszym zawodnikiem w polskiej seniorskiej siatkówce, który zdobył złoty medal w rozgrywkach rangi międzynarodowej

Nowak i Granieczny zamiast Bieńka i Zatorskiego

Obecność Jakuba Nowaka i Maksymiliana Graniecznego w kadrze reprezentacji Polski na MŚ na Filipinach można odczytywać dwojako. Z jednej strony, Nikola Grbić dba o młodych siatkarzy i chce, by się rozwijali. Poza tym, sam widzi, że wykorzystują swoje szanse, dzięki czemu Serb nie ma problemu, by zabrać ich na mundial.

Jednak można pomyśleć, że gdyby nie urazy Pawła Zatorskiego i Mateusza Bieńka, to dziś nie zobaczylibyśmy obu dwudziestolatków w kadrze na mistrzostwa świata. Siatkarz Warty Zawiercie od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją kolana. W rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport mówił, że miał już dość grania z bólem i na lekach przeciwbólowych. Dlatego też w czerwcu poddał się zabiegowi.

Z kolei Paweł Zatorski wciąż przeżywa dramat, który zaczął się ponad rok temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W starciu z USA doznał kontuzji obręczy barkowej. "Zati" dograł wygrany wówczas mecz do końca, jednak nie mógł zaprezentować stu procent swoich możliwości. W końcu, w grudniu zeszłego roku libero poddał się operacji biodra, które doskwierało mu od dłuższego czasu. W związku z tymi urazami oraz zabiegami stracił dalszą część sezonu.

