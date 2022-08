Nikola Grbić: W pierwszym secie mogłem siedzieć i oglądać to, co się dzieje

Nikola Grbić po triumfie Polaków

- W pierwszym secie mogłem siedzieć i oglądać to, co się dzieje - mówił Grbić, dając tym samym do zrozumienia, że jego drużyna zagrała perfekcyjnie. Jak dodał, uczulał zawodników, że presję na przeciwnika trzeba wywierać od pierwszej do ostatniej piłki.