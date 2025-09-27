Nikola Grbić reaguje po porażce. Od razu zwrócił na to uwagę. Przyznał do kamery

Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 2010 roku nie zagra w finale mistrzostw świata w siatkówce. W sobotnim półfinale "Biało-Czerwoni" ulegli obrońcom tytułu. Italia wygrała 3:0 (do 21, 22 i 23). Po meczu głos zabrał Nikola Grbić.

- Włosi grali wspaniale, ryzykowali na serwisie. Czasem gdy ryzykujesz, to się nie opłaca, a czasem wszystko idzie po twojej myśli. prowadziliśmy w 1., 2. i 3. secie, mieliśmy szanse. Mogliśmy zrobić pewne rzeczy lepiej. Oni zasłużyli na wygraną, grali lepiej - przyznał na gorąco przed kamerą w meczowym sygnale telewizyjnym.

Nikola Grbić po porażce z Włochami w półfinale mundialu. Pochwalił przeciwników

Przypomnijmy, że w pierwszej partii Polska prowadziła 11:7, w drugiej 4:1, a w trzeciej 14:9.

W każdej chwili podejmowali ryzyko, opłaciło im się. Zagrali niesamowicie

W niedzielę o 8:30 Polska zagra o trzecie miejsce. Rywalem będą nasi południowi sąsiedzi Czesi. Szkoleniowiec wybiegł już w swojej wypowiedzi do tego ostatniego spotkania.

- Przegraliśmy, ale musimy podnieść głowę i zagrać o ten brązowy medal. Czechy są po drugiej stronie, zagrają tam, bo na to zasługują. To nic, że my jesteśmy faworytami, nic nie jest dane. Trzeba będzie to sobie w głowie poukładać i jutro zawalczyć o medal - zakończył trener.

Ilija Petkow: Myślę tylko o niedzielnym meczu Polsat Sport Polsat Sport

Liga Narodów siatkarzy. Nikola Grbić zapowiada zmiany przed kolejnym turniejem screen Polsat Sport Polsat Sport

Nikola Grbić przemówił po ogłoszeniu powołań na igrzyska do Paryża Yasar Yilmaz/East News East News

Trener Nikola Grbić podczas memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie Lukasz Gagulski PAP