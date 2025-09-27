Nikola Grbić reaguje po porażce. Od razu zwrócił na to uwagę. Przyznał do kamery
Włosi pokonali Polaków 3:0 w półfinale mistrzostw świata siatkarzy, kończąc trwającą od 2014 roku passę "Biało-Czerwonych" w dochodzeniu do finału czempionatu globu. Trener Nikola Grbić przyznał, że Italia była skuteczniejsza, choć jego podopieczni również mieli swoje szanse i prowadzili w każdej z partii. W niedzielę powalczą o brązowy medal z Czechami, szkoleniowiec już wybiegł myślami do tego meczu.
Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 2010 roku nie zagra w finale mistrzostw świata w siatkówce. W sobotnim półfinale "Biało-Czerwoni" ulegli obrońcom tytułu. Italia wygrała 3:0 (do 21, 22 i 23). Po meczu głos zabrał Nikola Grbić.
- Włosi grali wspaniale, ryzykowali na serwisie. Czasem gdy ryzykujesz, to się nie opłaca, a czasem wszystko idzie po twojej myśli. prowadziliśmy w 1., 2. i 3. secie, mieliśmy szanse. Mogliśmy zrobić pewne rzeczy lepiej. Oni zasłużyli na wygraną, grali lepiej - przyznał na gorąco przed kamerą w meczowym sygnale telewizyjnym.
Nikola Grbić po porażce z Włochami w półfinale mundialu. Pochwalił przeciwników
Przypomnijmy, że w pierwszej partii Polska prowadziła 11:7, w drugiej 4:1, a w trzeciej 14:9.
W każdej chwili podejmowali ryzyko, opłaciło im się. Zagrali niesamowicie
W niedzielę o 8:30 Polska zagra o trzecie miejsce. Rywalem będą nasi południowi sąsiedzi Czesi. Szkoleniowiec wybiegł już w swojej wypowiedzi do tego ostatniego spotkania.
- Przegraliśmy, ale musimy podnieść głowę i zagrać o ten brązowy medal. Czechy są po drugiej stronie, zagrają tam, bo na to zasługują. To nic, że my jesteśmy faworytami, nic nie jest dane. Trzeba będzie to sobie w głowie poukładać i jutro zawalczyć o medal - zakończył trener.