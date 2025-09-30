Za reprezentacją Polski siatkarzy kolejne owocne mistrzostwa świata. Tym razem nasi zawodnicy wrócili z brązowym medalem, którego nie mieli jeszcze okazji przywdziać. Stało się to po porażce z półfinale z Włochami oraz po wygranej w spotkaniu o trzecie miejsce z Czechami.

Mistrzami świata, po raz drugi z rzędu, zostali zawodnicy z Italii. Pokonali oni w finale Bułgarię, która sensacyjnie dotarła do tej fazy mundialu.

Poza brązowym medalem, reprezentanci Polski mają inne powody do dumy. Bartosz Kurek i Jakub Kochanowski, jako jedyni w zespole mają w swojej kolekcji komplet medali mistrzostw świata. Poza tym, popularny "Kochan" znalazł się w drużynie marzeń turnieju.

Reprezentacja Polski wróciła do kraju. Na lotnisku Warszawa-Okęcie siatkarze oraz sztab szkoleniowy zostali przywitani przez czekających kibiców i dziennikarzy. Nie zabrakło oklasków na ich cześć.

Rozwiń

Nikola Grbić zabrał głos po powrocie do polski z MŚ. "Mieliśmy dużo problemów"

Prezes PZPS Sebastian Świderski uroczyście przywitał powracających brązowych medalistów mistrzostw świata. Podziękował im za zaangażowanie, walkę i sukces na mundialu. Za chwilę oddał głos selekcjonerowi.

- Nie ma pytań? - zaczął w żartobliwym tonie Nikola Grbić.

Za chwilę Serb przywitał się ze wszystkimi i podziękował za obecność. Przyznał, że wszyscy są zmęczeni nie tylko turniejem, ale i długą podróżą. Powiedział też, że on i jego zawodnicy są trochę rozczarowani. Szybko jednak sprostował, co ma na myśli.

- Jesteśmy zmęczeni, ale myślę, że jesteśmy też trochę rozczarowani, bo mieliśmy duże oczekiwania. Ale myślę, że mamy dużo powodów do świętowania, bo jesteśmy jedynym zespołem w ostatnich czterech edycjach turnieju (mistrzostw świata - red.), który wraca z mistrzostw z medalem. Jest "tylko" brązowy, ale to też zaczyna być normalne, że kiedy wracamy za każdym razem z medalem, brąz nie wystarcza - powiedział Nikola Grbić.

Serb patrzy więc przez pryzmat osiągnięć reprezentacji Polski w siatkówce. Wszak, w 2014 i 2018 roku sięgaliśmy po złoto. W 2022 przypadło nam srebro, a teraz brąz. Trzecie miejsce na tegorocznym mundialu to bez wątpienia sukces, jednak blednie, gdy spojrzymy na występy biało-czerwonych na trzech poprzednich mistrzostwach świata.

Następnie Nikola Grbić zaczął mówić o problemach, z którymi zmagała się (i nadal zmaga) reprezentacja Polski. To przede wszystkim częste zmiany w składzie.

Dużo problemów mieliśmy w tym sezonie, zmieniliśmy dużo zawodników, ludzi w sztabie, wielu zawodników, którzy byli z nami w Paryżu (na IO - red.) nie ma w tym sezonie z nami. Dużo zawodników pierwszy raz w życiu grało na mistrzostwach świata i w VNL (Lidze Narodów - red.). Myślę, że to doświadczenie, które mamy będzie bardzo ważne w przyszłości

Następnie Grbić przyznał z uśmiechem, że z jednej strony jest chęć świętowania brązowego medalu, a z drugiej nie. Serb rozwinął tę myśl.

- Ja wiem, jak było trudno wrócić po tym półfinale z Włochami, ale czasami nie wystarczy być najlepszym, czasami przeciwnik gra swoją najlepszą siatkówkę, a czasami ma też szczęście (...) Jedna, dwie piłki mogą zmienić wszystko. Teraz wygraliśmy tylko brązowy medal, ale mam nadzieję, za dwa lata mamy jeszcze szansę, żeby to wygrać w Polsce, przed naszymi kibicami - dodał, nawiązując do tego, że w 2027 roku odbędą się mistrzostwa świata w Polsce.

To pytanie zagięło Bartosza Kurka. Grbić wiedział, co odpowiedzieć

Dziennikarze mieli okazję zadać pytanie reprezentantom Polski. Jeden z obecnych na lotnisku Okęciu żurnalistów pomyślał oryginalnie. Poprosił kapitana kadry, Bartosza Kurka oraz selekcjonera Nikolę Grbicia o to, by dokończyli zdanie "ten medal zawsze będzie mi przypominał o tym, że...".

Bartosz Kurek nie wiedział z początku, co odpowiedzieć. Przyznał, że na gorąco trudno jest to stwierdzić. Po chwili miał już pomysł.

- Ten medal zawsze będzie mi przypominał o tym, że nie muszę robić wszystkiego sam, że są goście, którzy są w stanie mnie zastąpić (...) A na koniec, że warto marzyć - powiedział nasz kapitan.

Z kolei Nikola Grbić stwierdził krótko i bez namysłu.

- (Ten medal zawsze będzie mi przypominał o tym - red.), jak jest ważny zespół - skwitował trener biało-czerwonych.

Czy Polacy mogą być zadowoleni z brązowego medalu? Mądre słowa Nikoli Grbicia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nikola Grbić i Bartosz Kurek Yasar Yilmaz/East News East News

Nikola Grbić screen Polsat Sport Polsat Sport

Polscy siatkarze na Okęciu Leszek Szymański PAP